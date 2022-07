Stellantis stopt productie Jeeps in China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stellantis staakt de joint venture voor de bouw en verkoop van Jeeps in China en richt zich voortaan op de verkoop van geïmporteerde Jeeps in dat land. Dit maakte de producent van automerken als Citroën, Opel en Peugeot maandag bekend. De joint venture werd gestart in 2020, was in de afgelopen jaren verlieslatend en zal nu worden beëindigd, verklaarde Stellantis.

Het bedrijf neemt hiervoor een last van 297 miljoen euro in het eerste halfjaar. Het autobedrijf, gevestigd in Amsterdam, kwam tot het besluit nadat het er niet in slaagde een meerderheidsbelang te verwerven in de joint venture met het Chinese Guangzhou Automobile Group. In januari zei Stellantis nog zijn belang te willen vergroten van 50 naar 75 procent, nadat een wijziging in de regelgeving dat mogelijk maakte. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.