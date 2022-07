Deliveroo beduidend negatiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de groei van de brutotransactiewaarde fors zien teruglopen. Dit maakte de maaltijdbezorger maandag bekend. In het afgelopen kwartaal werd er een groei van de brutotransactiewaarde gerealiseerd van 2 procent. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland steeg de transactiewaarde nog met 4 procent, maar daarbuiten met 1 procent. In het eerste kwartaal werd nog een groei gerealiseerd van 12 procent. Als gevolg kwam de stijging in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 7 procent. Deliveroo spreekt van "tegenwind op de consumentenmarkt". Op jaarbasis steeg het aantal bestellingen in het tweede kwartaal met 3 procent, terwijl de brutotransactiewaarde per bestelling zelfs licht terugliep. Een jaar eerder profiteerde de maaltijdbezorger nog van lockdowns. Deliveroo werd op basis van deze resultaten beduidend negatiever over de ontwikkeling van de transactiewaarde in de rest van het jaar. Voor heel 2022 mikt de maaltijdbezorger nu op een groei van 4 tot 12 procent tegen constante wisselkoersen, waar eerder nog werd gerekend op een groei van 15 tot 25 procent. De verwachtingen voor de EBITDA-marge werden gehandhaafd en de balans blijft naar eigen zeggen sterk. De aangepaste EBITDA-marge zal dit jaar daarmee uitkomen tussen 1,5 tot 1,8 procent negatief, hetgeen een verbetering zou zijn ten opzichte van de 2 procent negatief in 2021 en 3,2 procent negatief in de tweede helft van 2021. Op 10 augustus komt Deliveroo met de volledige cijfers over de eerste helft van dit jaar. Bron: ABM Financial News

