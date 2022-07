AEX start handelsweek naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting met winst van start. Wall Street sloot vrijdagavond overtuigend hoger, rond het hoogste niveau van de handelsdag, en ook het sentiment in Azië vanochtend is positief.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap 1 procent.

De AEX kende afgelopen week nog een volatiele handelsweek met zorgwekkende inflatiecijfers uit de VS, maar dankzij een eindspurt op vrijdag, met een winst van 1,9 procent op 761,92 punten, noteerde de hoofdindex van Beursplein 5 op weekbasis toch vrijwel vlak op 674,22 punten.

Halverwege de handelsweek kregen de ‘beren’ ammunitie in handen gedrukt door flink tegenvallende inflatiecijfers in de VS in juni, waardoor het verschil in het rentebeleid tussen de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank werd uitvergroot, en door een tegenvallende start van het cijferseizoen op Wall Street donderdag. Rapportages van de zakenbanken JPMorgan en Morgan Stanley kregen een negatief onthaal.

Ondertussen leeft in Europa de vrees dat de gaskraan vanuit Rusland weleens dichtgedraaid kan worden als vergelding voor sancties, waarbij als excuus vertraging van het onderhoud van de Nord Stream 1 gaspijplijn kan worden gebruikt. In de tweede helft van deze week moet de gaspijplijn weer in gebruik worden gesteld. Onder meer de grote Duitse maakindustrie is grotendeels afhankelijk van deze pijplijn.

De euro dook door deze nieuwsstroom kortstondig onder pariteit, waardoor een dollar voor het eerst sinds 2002 meer waard was dan een euro. Zakenbank Goldman Sachs denkt dat de euro nog zo'n 5 procent kan dalen vanaf zijn huidige niveau, als het slechtste scenario uitkomt en de Russische gastoevoer compleet wordt verstoord.

Dat betekent ook dat de ECB uiteindelijk agressiever moet ingrijpen om een nog grotere waardedaling van de euro te voorkomen, aldus de Amerikaanse bank. Donderdag zal de ECB naar verwachting de rente verhogen. Het is echter nog afwachten of het een verhoging wordt met 25 basispunten of dat men het toch op een stevigere renteverhoging waagt. De toelichting van voorzitter Christine Lagarde achteraf zal dan ook heel wat aandacht trekken.

Sentiment draaide op Wall Street

Donderavond namen de ‘stieren’ op Wall Street het heft in handen nadat de Federal Reserve leden Christopher Waller en Jim Bullard aangaven een renteverhoging later deze maand van 75 basispunten gepast te vinden. Na de sterke inflatiecijfers van woensdag was de consensus al opgeschoven naar 100 basispunten, dus werden deze opmerkingen als een meevaller geïnterpreteerd.

Ook flink positief ontvangen kwartaalrapportages vrijdag van de financiële giganten BlackRock, Citigroup en Wells Fargo, en beter dan verwachte detailhandelsverkopen in juni in de VS gaven Amerikaanse beleggers moed. Citigroup steeg zelfs 13 procent en de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, sloot vrijdagavond krap twee procent hoger. Op weekbasis moesten de Amerikaanse hoofdindices evenwel met bescheiden verliezen genoegen nemen.

Ook de olieprijs steeg vrijdag. Bij een settlement van 97,59 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. Op weekbasis werd WTI echter meer dan 6 procent goedkoper. De sterke daling van de olieprijs suggereert volgens investment manager Simon Wiersma van ING dat een diepe recessie onvermijdelijk is.

In Azië is de Hang Seng index in Hongkong vanochtend koploper met een stijging van 2,6 procent. De Shanghai Composite en de KOSPI index in Seoel klimmen daarnaast ongeveer anderhalf procent, terwijl de winst in Tokio beperkt blijft tot een half procent.

Cijferseizoen komt vol op stoom

Amerikaanse beleggers kijken vanmiddag uit naar de cijfers van Bank of America en Goldman Sachs, terwijl IBM nabeurs cijfers prijsgeeft. Later deze week staan onder meer Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Netflix, Tesla en Twitter op de agenda.

Vooral van belang zal zijn in welke mate de inflatoire omgeving het afgelopen kwartaal zijn sporen heeft achtergelaten in de cijfers en welke outlook zal worden afgegeven.

Op Beursplein 5 ligt het zwaartepunt op woensdag wanneer ASML, ASMI en AkzoNobel cijfers prijsgegeven.

Bedrijfsnieuws

Arcadis doet een overnamebod op het Canadese IBI Group, om een vierde bedrijfstak Intelligence te vormen. Het bod waardeert het Canadese bedrijf op omgerekend 664 miljoen euro.

Flow Traders start een investeringsfonds voor durfkapitaal met een startbedrag van 50 miljoen euro, om te investeren in de ontwikkeling van de infrastructuur van financiële markten en digitale beleggingen.

Ajax en Manchester United hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Lisandro Martinez voor een transfersom van 57,37 miljoen euro. Dat bedrag kan via variabelen nog oplopen naar 67,37 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,9 procent op 3.863,16 punten, de Dow Jones index won 2,2 procent op 31.288,26 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 11.452,42 punten.