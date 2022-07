Flow Traders start investeringsfonds Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders start een investeringsfonds voor durfkapitaal met een startbedrag van 50 miljoen euro, om te investeren in de ontwikkeling van de infrastructuur van financiële markten en digitale beleggingen. Het durfkapitaalfonds richt zich primair op investeringen in innovatieve ondernemingen die de groei versnellen, de transparantie op de financiële markten vergroten en het mogelijk maken om financiële ecosystemen op te schalen. Het fonds doet rechtstreeks investeringen, overal te wereld, vooral in de gebieden platform, data en connectiviteit. Diverse bestaande investeringen zullen voortaan als onderdeel van de portefeuille van Flow Traders Capital worden beheerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.