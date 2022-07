Arcadis doet overnamebod op IBI Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis doet een overnamebod op het Canadese IBI Group, om een vierde bedrijfstak Intelligence te vormen. Dat maakte het ingenieurs- en adviesbedrijf maandag bekend. Het bod van 19,50 Canadese dollar per aandeel biedt een premie van 30 procent op de aandelenkoers van IBI Group op 15 juli en van 40 procent op de gemiddelde koers van de afgelopen dertig dagen. Het bod waardeert het Canadese bedrijf op omgerekend 664 miljoen euro. De overname geeft Arcadis aanzienlijk meer schaalgrootte in Noord-Amerika en een sterke positie in Canada. CEO Peter Oosterveer spreekt van een "significante mijlpaal" in de uitvoering van de strategie van Arcadis. "Samen met het management van IBI Group hebben we grote ambities." Beide bedrijven richten zich op het digitaal transformeren van bedrijfstakken en het aanbieden van innovatieve technologische oplossingen aan klanten. Ook is er volgens Oosterveer een sterke culturele overeenkomst tussen Arcadis en IBI Group, dat meer dan 3.500 medewerkers telt. CEO Scott Stewart van IBI Group wijst op de "schitterende reputatie" van Arcadis in de ontwikkeling van oplossing van grote maatschappelijke problemen. Het bestuur en de grootste aandeelhouder in IBI, met een belang van circa 33 procent, hebben al akkoord gegeven voor de overname. De jaarlijkse kostenbesparingen worden geraamd op circa 15 miljoen dollar per jaar, binnen drie jaar na afronding van de overname. Met de overname ontstaat een vierde mondiale bedrijfstak waarin Arcadis actief is, Inteligence. De andere drie heten Resilience, Places en Mobility. De afronding van de overname wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Bron: ABM Financial News

