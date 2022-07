Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 53 punten voor de Duitse DAX en een plus van 30 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 29 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger gesloten.

Beleggers reageerde opgelucht op uitspraken van Fed-prominenten op donderdag, die erop duiden dat de Federal Reserve de rente later deze maand eerder met 75 basispunten dan 100 basispunten zal verhogen. Na de torenhoge inflatiecijfers uit de VS eerder deze week, steeg de marktverwachting voor een verhoging richting de 100 basispunten. Inmiddels is die kans volgens de markt weer gedaald tot onder de 50 procent.

En dus wisten de Europese beurzen een negatieve week toch nog positief te eindigen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De kans dat de Fed de rente later deze maand met 100 basispunten verhoogt lijkt nu kleiner, "maar een dergelijke verhoging valt uiteraard niet volledig uit te sluiten", aldus Hewson.

Volgens Hewson schommelt de markt tussen optimisme over een mogelijke zachte landing voor de wereldeconomie en zorgen over de winstverwachtingen van bedrijven die mogelijk flink naar beneden worden bijgesteld.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor Chinese groeidata. In het tweede kwartaal groeide de Chinese economie nipt, met 0,4 procent op jaarbasis. Dat was ruim onder de verwachting. Op kwartaalbasis was zelfs sprake van een krimp met 2,6 procent.

"Dat is het laagste groeiniveau sinds het begin van de coronapandemie. De kans dat China het groeidoel van 5,5 procent voor dit jaar gaat halen is daarmee wel heel klein geworden. Sterker nog, het vergroot de kans op een wereldwijde recessie. De positieve kant van dit verhaal: de kans dat er nieuwe stimuleringsmaatregelen in China zullen worden aangekondigd neemt toe", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Verder was in de eurozone in mei sprake van een handelstekort van 26,3 miljard euro omdat de import harder steeg dan de export. De import nam met 52 procent toe.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond het slot in Europa op 1,0092. Donderdag daalde de Europese munt even onder de 1,00 dollar. De valutamarkten kijken naar de ontwikkelingen in Italië, waar de coalitie van premier Mario Draghi uiteen is gespat. Draghi wilde donderdagavond zijn ontslag aanbieden, maar dat werd door de Italiaanse president niet geaccepteerd. Toch lijken verkiezingen in het najaar onvermijdelijk, aldus Wiersma.

De Italiaanse tienjaarsrente is vrijdag gedaald tot 3,26 procent, van 3,34 procent op donderdag.



Bedrijfsnieuws

Het Britse modebedrijf Burberry heeft de vergelijkbare omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar beperkt zien oplopen, voornamelijk door een afremmend effect als gevolg van de coronamaatregelen in China. Het aandeel daalde bijna 4 procent.

Richemont heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet fors zien aantrekken, waarbij een herstel van het toerisme in Europa compenseerde voor de negatieve impact van lockdowns in China. Het aandeel verloor 3 procent aan de Zwitserse beurs.

In Parijs deed Renault goede zaken, met een plus van bijna 7 procent. Er waren geen dalers in de CAC 40. Luxemerken als Kering en LVMH stegen beperkt door de koersval van de aandelen van Burberry en Richemont.

In Frankfurt was Porsche koploper met een winst van ruim 5 procent en stegen Mercedes-Benz en Volkswagen zo'n 4 tot 5 procent, terwijl Deutsche Boerse met een licht rode slotkoers onderaan belandde in de DAX. Dat was de enige daler in de index.

Euro STOXX 50 3.478,82 (+2,4%)

STOXX Europe 600 413,78 (+1,8%)

DAX 12.864,72 (+2,8%)

CAC 40 6.036,00 (+2,0%)

FTSE 100 7.159,01 (+1,7%)

SMI 10.982,09 (+1,7%)

AEX 671,92 (+1,9%)

BEL 20 3.701,51 (+0,9%)

FTSE MIB 20.933,26 (+1,8%)

IBEX 35 7.945,90 (+1,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink hoger geëindigd. Veel aandacht ging uit naar een stroom aan macro-data, die een gemengd beeld opleverden en de kwartaalcijfers van Citigroup die beter waren dan verwacht.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen stegen in juni met 1,0 procent en dat was iets beter dan verwacht. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 8,4 procent.

"Dit is goed nieuws voor de Amerikaanse economie, want zo wordt een krimp en daarmee technische recessie in het tweede kwartaal voorkomen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Dit zou de Federal Reserve het vertrouwen kunnen geven dat het de rente later deze maand met 100 basispunten zou kunnen verhogen. Diverse Fed-bestuurders hintten er de afgelopen dagen echter op dat een verhoging met 75 basispunten waarschijnlijker is.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 2,93 procent en de tweejarige variant op 3,13 procent, waarmee nog altijd sprake is van een inverse rentecurve.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan bereikte in juni nog een dieptepunt maar verbeterde licht in juli. De index die de economische verwachtingen weergeeft, daalde wel verder.

Lichtpuntje was volgens Hewson dat de lange termijn inflatieverwachting daalde van 3,1 tot 2,8 procent.

De Empire State index toonde herstel. De index van de Federal Reserve van New York voor de industrie in de regio New York steeg in juli tot 11,1. Dat was een maand eerder nog 1,2 negatief.

De industriële productie daalde in juni licht, waar een ongewijzigd productieniveau was verwacht. De bedrijfsvoorraden stegen conform verwachting.

De Amerikaanse importprijzen stegen in juni met 0,2 procent. De importprijzen van brandstof stegen daarbij met 5,7 procent en daarmee iets minder hard dan een maand eerder.

De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 97,59 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. Op weekbasis werd WTI echter meer dan 6 procent goedkoper.

Die sterke daling suggereert dat een diepe recessie onvermijdelijk is, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Bedrijfsnieuws

BlackRock heeft het beheerd vermogen in het tweede kwartaal verder zien dalen, terwijl de omzet met 6 procent afnam. Het beheerd vermogen daalde tot 9,02 biljoen dollar van 9,32 biljoen eind vorig jaar. De kwartaalomzet daalde met 6 procent op jaarbasis tot 4,5 miljard dollar en de nettowinst was 22 procent lager dan een jaar eerder, op 1,1 miljard dollar. Ook de winst per aandeel daalde op aangepaste basis met 30 procent tot 7,36 dollar. De verwachting van analisten lag op 7,87 dollar. Het aandeel sloot vrijdag 2 procent hoger.

Citigroup heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer inkomsten, maar beduidend minder winst weten te boeken. CEO Jane Fraser sprak van solide resultaten, gezien de uitdagende macro- en geopolitieke omstandigheden. De winst per aandeel daalde op jaarbasis met 23 procent tot 2,19 dollar. Dit was wel ruim meer dan de 1,68 dollar volgens de analistenconsensus van FactSet. De gerapporteerde winst daalde met 27 procent tot 4,5 miljard dollar. Het aandeel steeg 13 procent.

Wells Fargo heeft in het tweede kwartaal van 2022 minder inkomsten en winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 6,04 miljard naar 3,12 miljard dollar. Per aandeel kwam dat neer op 0,74 dollar tegen 1,38 dollar een jaar geleden. Analisten vooraf geraadpleegd door FactSet gingen uit van 0,80 dollar winst per aandeel in het afgelopen kwartaal. Het aandeel won toch 6 procent.

S&P 500 index 3.863,16 (+1,9%)

Dow Jones index 31.288,26 (+2,2%)

Nasdaq Composite 11.452,42 (+1,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag overtuigend in het groen.

Nikkei 225 26.788,47 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.275,66 (+1,5%)

Hang Seng 20.808,18 (+2,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0088. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0075.

USD/JPY Yen 138,31

EUR/USD Euro 1,0088

EUR/JPY Yen 139,53

MACRO-AGENDA:

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Bank of America - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers tweede kwartaal (VS)