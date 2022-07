'IMF zal groeiverwachting aanzienlijk omlaag bijstellen' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het Internationaal Monetair Fonds zal de verwachte groei voor de wereldeconomie bij zijn komende World Economic Outlook update aanzienlijk naar beneden bijstellen. Dit meldde persbureau Bloomberg zondag op basis van uitspraken van een van de directeuren van het IMF. Fors stijgende voedsel- en energieprijzen, vertragende kapitaalstromen naar opkomende markten, de aanhoudende coronapandemie en een economische vertraging in China maken het "veel uitdagender" voor beleidsmakers, zei Ceyla Pazarbasioglu, directeur voor strategie, beleid en evaluatie van het IMF tijdens een panel in Bali in Indonesië. "Het is schok na schok na schok die de wereldeconomie treft", aldus de IMF-official. Het IMF stelde in zijn rapport in april de groeiverwachting voor 2022 al neerwaarts bij, toen van 4,4 procent tot 3,6 procent. In een evaluatie die eind deze maand wordt verwacht, "zullen we onze voorspelling aanzienlijk verlagen", zei Pazarbasioglu. De WEO-update wordt op 26 juli verwacht. Tijdens hetzelfde panel waarschuwde Hyun Song Shin, hoofd onderzoek bij de Bank for International Settlements, dat het "pad naar een zachte landing" steeds smaller wordt. "We denken dat het nog steeds een haalbare weg is, maar zeker niet een heel gemakkelijke", aldus Bron: ABM Financial News

