Cijferseizoen komt op gang

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Komende week komt het cijferseizoen echt op gang en zal de Europese Centrale Bank waarschijnlijk voor het eerst in 11 jaar de rente optrekken. Dinsdag krijgen we eerst nog eens een inflatiecijfer vanuit de eurozone. De prijzen lopen wereldwijd, en zeker ook op ons continent, hoog op. De centraal bankiers moeten snel ingrijpen. In Amerika deed de Federal Reserve dit al enkele keren maar in Europa wachten we nog op een eerste renteverhoging door de ECB. Deze moet natuurlijk ook rekening houden met de zwakkere Zuid-Europese landen die bij een hoge rente problemen kunnen krijgen met hun schuldenbergen. Donderdag is het dan zover en trekt de ECB waarschijnlijk de rente op. Het is echter nog afwachten of het een verhoging wordt met 25 basispunten of dat men het toch op een stevigere renteverhoging waagt. De toelichting van voorzitter Christine Lagarde achteraf zal ook heel wat aandacht trekken. "De eerste renteverhoging sinds 2011 is zo goed voorbereid en vooraf aangekondigd door de ECB dat de financiële markten mogelijk teleurgesteld reageren", aldus econoom Carsten Brzeski van ING. De kans op een verhoging met meer dan 25 basispunten is volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst evenwel "gering". "De situatie in Italië, waar super-Mario Draghi zijn ontslag had aangeboden helpt hierbij zeker niet. Mocht de ECB ons toch verrassen dan kan dat een positief effect op de koers van de euro hebben", aldus de valutaspecialist. Het renteverschil stuurde afgelopen week de euro tot onder 1,00 dollar. Ondertussen staat de eenheidsmunt echter weer licht boven pariteit. Ook de Turkse centrale bank en de Bank of Japan komen donderdag met rentebesluiten. Vanuit het Verenigd Koninkrijk komt woensdag een inflatiecijfer en Japan geeft vrijdag inzage in de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Dinsdag staat er in het Verenigd Koninkrijk een werkloosheidscijfer op de agenda. Het Nederlandse, Belgische en Europese consumentenvertrouwen staat woensdag gepland, net als het Duitse producentenvertrouwen. Vrijdag volgt het Franse ondernemersvertrouwen. Donderdag staat er een Japanse handelsbalans op het programma, evenals de Amerikaanse leidende indicatoren. We sluiten de week vrijdag af met samengestelde inkoopmanagersindices uit Japan, Europa en Amerika. Cijferseizoen Het cijferseizoen begon vorige week nog rustig maar komt vanaf komende woensdag echt op gang op het Damrak. Dan openen AkzoNobel, ASMI en ASML de boeken. Donderdag is het de beurt aan Aalberts, Besi, Sligro, RoodMicrotec en Nedap. Vrijdag volgen Wereldhave, Accell, Beter Bed, Flow Traders en Hydratec. In het buitenland openen financials Bank of America en Goldman Sachs maandag de boeken. Ook IBM komt maandag met cijfers. Dinsdag zijn er resultaten van Novartis, Remy Cointreau, Halliburton, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, ManpowerGroup en Netflix. Woensdag krijgen we cijfers van Abbott Laboratories, Alcoa en Tesla. Donderdag wordt het een drukke dag met rapportages van Roche, SAP, American Airlines, AT&T, Philip Morris, Nucor, PPG en Snap. Vrijdag gaan we met American Express, Twitter en Verizon richting het weekend. Bron: ABM Financial News

