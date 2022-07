Valuta: vooruitzichten euro weinig florissant Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de euro aan het eind van de afgelopen week weer boven pariteit wist te stijgen, zijn de vooruitzichten voor de Europese munt weinig florissant, volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. Volgens de marktkenner breekt een interessante week aan voor de euro "enerzijds omdat de ECB met haar rentebesluit komt en anderzijds gaan we meemaken of er weer gas door Nord Stream 1-pijpleiding gaat stromen na het jaarlijks onderhoud." De Europese Centrale Bank maakt komende donderdag het rentebesluit bekend, met naar verwachting een historische renteverhoging van 25 basispunten. De kans op een verhoging met meer dan dat is volgens Derks "gering". "De situatie in Italië, waar super-Mario Draghi zijn ontslag had aangeboden helpt hierbij zeker niet. Mocht de ECB ons toch verrassen dan kan dat een positief effect op de koers van de euro hebben", aldus de valutaspecialist van iBanFirst. Waarmee de ECB verder kan verrassen is "een helder plan om de oplopende lange rente voor Italië in toom te houden of een duidelijke communicatie naar de

markten over de lage eurokoers", oftewel een mondelinge interventie, aldus Derks. Naast het rentebesluit van de ECB speelt ook een mogelijke energiecrisis in Europa een rol in de beweging van de euro. Als na het onderhoud van de Nord Stream 1-pijpleiding de gaskraan "gewoon weer open gaat zal dat voor nu in ieder geval een enorme opluchting zijn en verwacht ik een relief-rally van de euro/dollar naar mogelijk 1,04", aldus Derks. Dan zou het meest zwarte en acute scenario even zijn afgewend, "hoewel het tij met Poetin aan de knoppen ook zo maar weer kan draaien", waarschuwt de marktkenner. Feit blijft volgens Derks dat de euro fors verzwakt is tegenover andere belangrijke economische blokken, wat vooral te maken heeft met "het achterblijven van het renteniveau in Europa ten opzichte van andere landen." Dat werd afgelopen week nog eens onderstreept door de daling van de Europese munt ten opzichte van de Canadese dollar, nadat de centrale bank van Canada de rente verhoogde met 1 procent. En ook tegenover het Britse pond staat de euro onder druk, volgens Derks, "omdat de markt verwacht dat de Bank of England in augustus de rente verder zal verhogen met 50 basispunten." Dat beeld is ook niet anders voor de euro koers ten opzichte van de Zwitserse frank nadat de SNB de rente recent verhoogde, aldus de marktkenner. Bron: ABM Financial News

