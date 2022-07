Shell wil aandeelhouders mogelijk meer belonen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell overweegt om meer kapitaal te laten terugvloeien naar aandeelhouders nu de winst fors stijgt door de hoge energieprijzen. Dit zei CEO Ben van Beurden afgelopen week tegen persbureau Reuters. Het extra kapitaal helpt de energiereus ook om sneller over te schakelen naar duurzame energiebronnen, aldus de topman. "Ik denk dat onze aandelen erg ondergewaardeerd zijn, en daarom moeten we meer teruggeven aan aandeelhouders", citeerde Reuters Van Beurden aan de zijlijn van het Aurora Spring Forum. Shell, wiens aandelen dit jaar 20 procent zijn gestegen, noteert nog altijd zo'n 20 procent onder het niveau van voor de coronapandemie. Het bedrijf wil het dividend jaarlijks met 4 procent verhogen. Van Beurden zei dat het management aan het onderzoeken is of het huidige beleid voor aandeelhoudersrendement van 20 tot 30 procent van de operationele kasstroom "het juiste bedrag is voor de huidige situatie." Shell geeft geld terug aan aandeelhouders via aandeleninkopen of dividenden, maar Van Beurden wilde tegen Reuters niet zeggen of een nieuw beleid een hoger dividend zou omvatten. Bron: ABM Financial News

