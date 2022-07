Musk tegen versnelde rechtszaak overname Twitter Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft vrijdag een motie ingediend bij de Delaware Chancery Court tegen het verzoek van Twitter om een ??rechtszaak over de overname van het social mediabedrijf te bespoedigen. Het is de eerste reactie van de CEO van Tesla op het nieuws eerder deze week dat Twitter een rechtszaak tegen hem aanspant nu hij af wil van de overname. De rechtbank moet het "ongerechtvaardigde verzoek van Twitter om dit te overhaasten" afwijzen, aldus de advocaten van Musk. Twitter wil dat de rechtszaak half september begint, "om Twitter en zijn aandeelhouders te beschermen tegen het aanhoudende marktrisico en operationele schade" als gevolg van Musk's poging om onder de overname uit te komen. Musk maakte vorige week bekend dat hij afziet van de overname van 44 miljard dollar, omdat Twitter hem zou hebben misleid over het aantal nepaccounts, wat "inbreuk is op meerdere bepalingen" van de fusieovereenkomst. Twitter betwist dit en stelt dat Musk zich niet aan de voorwaarden houdt. Hij zou onder meer de geheimhoudingsverklaring hebben geschonden. In de documenten die de advocaten van Musk vrijdag hebben ingediend in Delaware, schrijven zij dat het "kerngeschil over valse en spam-accounts van fundamenteel belang is voor de waarde van Twitter." Het kost dan ook tijd om een goed beeld te krijgen van het aantal nepaccounts en dus is een versnelde juridische procedure niet nodig, aldus de advocaten. Zij willen een procesdatum op of na 13 februari 2023. Bron: ABM Financial News

