AEX begint voorzichtig aan cijferseizoen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gedaald, hoewel er richting het weekend sprake was van een opleving. Bij een slot op 671,92 punten op vrijdag, daalde de AEX op weekbasis 0,3 procent. Een week eerder eindigde de index op 674,22 punten.

Volgens analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG blijven beleggers gefixeerd op de hoge inflatie. Uit de laatste inflatiegegevens uit de Verenigde Staten, die op deze week verschenen, blijkt volgens hem dat het gevaar van een recessie toeneemt. "Aandelen zouden dan het onderspit delven, terwijl de vastrentende effecten de begunstigden zouden zijn", aldus Bouhmidi.

Bouhmidi zag dat beleggers geschrokken reageerden op de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag. Met 9,1 procent overtrof het inflatiepercentage niet alleen de verwachtingen, maar duidde het ook op een ononderbroken prijsstijging, aldus de analist.

"En stijgende rentevoeten zouden dan onvermijdelijk tot een recessie leiden", aldus Bouhmidi. Het sentiment op de beurzen draaide aan het einde van de week wel nadat de Federal Reserve leden Christopher Waller en James Bullard verklaarden een renteverhoging later deze maand van 75 basispunten gepast te vinden. De opmerkingen werden als een meevaller geïnterpreteerd.

De markt schat de kans op een renteverhoging door de Fed met 100 basispunten later deze maand nu in op 49 procent. Een kleine meerderheid rekent op 75 basispunten.

"Een beetje steun komt ook van de grondstoffenmarkten. De olieprijs blijft zich corrigeren en dat haalt de druk van de inflatieketel een beetje weg. Niettemin hangt de toekomstige gasvoorziening als een zwaard van Damocles boven de Europese beurzen", zo stelde de expert van IG. WTI-olie werd deze week ruim 6 procent goedkoper en noteerde vrijdag rond 98 dollar per vat.

De sterke daling van de olieprijs suggereert dat een diepe recessie onvermijdelijk is, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Beleggers hebben dit jaar al een wereldwijde afkoeling van de economie en lagere winstgroei ingeprijsd. Of dat uiteindelijk genoeg is, zal de komende maanden blijken."

Inflatiezorgen gaan gepaard met recessieangst. Uit Chinese bbp-data bleek deze week dat de economie in het tweede kwartaal minimaal is gegroeid, met 0,4 procent op jaarbasis. Dat was ruim onder de verwachting.

"Dat is het laagste groeiniveau sinds het begin van de coronapandemie. De kans dat China het groeidoel van 5,5 procent voor dit jaar gaat halen is daarmee wel heel klein geworden. Sterker nog, het vergroot de kans op een wereldwijde recessie. De positieve kant van dit verhaal: de kans dat er nieuwe stimuleringsmaatregelen in China zullen worden aangekondigd neemt toe", aldus Wiersma.

Pariteit euro en dollar

De euro noteerde vrijdag op 1,0063 dollar en daarmee op weekbasis ruim een procent goedkoper. Donderdag zakte de euro/dollar tot 0,9952.

De markt is bezorgd dat de Europese Centrale Bank niet in staat zal zijn om de hoge inflatie af te remmen of een recessie te voorkomen. Daarbij zorgt de oorlog in Oekraïne voor hogere energieprijzen en de dreiging dat de Russische gaskraan dichtgaat in Europa, zet ook druk op de euro.

Goldman Sachs denkt dat de euro nog zo'n 5 procent kan dalen vanaf zijn huidige niveau, als het slechtste scenario uitkomt en de Russische gastoevoer compleet wordt verstoord.

Dat betekent ook dat de ECB uiteindelijk agressiever moet ingrijpen om een nog grotere waardedaling van de euro te voorkomen, aldus de Amerikaanse bank.

Valse start cijferseizoen voor Amerikaanse banken

Deze week barstte het cijferseizoen echt los. Veel aandacht ging uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse financials.

JPMorgan Chase heeft in het tweede kwartaal zijn winstdoelen gemist en stopt tijdelijk met het inkopen van eigen aandelen om zijn balans te versterken voor een verwachte economische recessie.

CEO Jamie Dimon benadrukte dat de Amerikaanse economie blijft groeien en de arbeidsmarkt, consumentenbestedingen en het vermogen van consumenten om te besteden gezond blijven. Maar hij ziet ook de geopolitieke spanningen, hoge inflatie en een afnemend consumentenvertrouwen en veel onzekerheid over hoe hoog de rente zal moeten worden.

Morgan Stanley heeft in het afgelopen kwartaal de inkomsten en de winst zien dalen en bleef daarbij iets achter bij de verwachtingen van analisten.

"Zorgwekkende tekenen dat de stress toeneemt in de Amerikaanse economie", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets over de tweedekwartaalcijfers van beide banken.

Citigroup wist de verwachtingen vrijdag wel te verslaan maar Wells Fargo lukte dat niet. Volgende week komen Bank of America en Goldman Sachs met kwartaalcijfers.

Marktkenners verwachten een gemiddelde winstgroei van 4,3 procent voor bedrijven in de S&P 500. Dit zou het traagste groeitempo zijn sinds het vierde kwartaal van 2020, volgens FactSet.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen was ASMI de sterkste stijger, met een plus van bijna 5 procent. Hekkensluiter was Just Eat Takeaway, dat meer dan 15 procent verloor.

ASMI won terrein ondanks een negatief rapport van Deutsche Bank. In het rapport werden de koersdoelen voor ASMI, ASML en Besi neerwaarts bijgesteld. ASMI kreeg deze week ook een koersdoelverlaging van Berenberg. Besi en ASML stegen ruim 4 procent op weekbasis. Sectorgenoot TSMC kwam met sterke kwartaalcijfers waar de halfgeleiders zich aan op konden trekken.

Shell verloor ruim 3 procent op weekbasis, in het spoor van de dalende olieprijs. ING zette het aandeel deze week wel op de kooplijst. Volgens ING blijven de marktomstandigheden gunstig voor Shell, gezien de aanhoudend hoge grondstofprijzen. Shell kan daar optimaal van profiteren, aldus de analisten.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor deze week 3,5 procent na een adviesverlaging door RBC. Het advies ging van Sector Perform naar Underperform en het koersdoel van 77,00 naar 42,00 euro.

ING verloor bijna 8 procent in de AEX en ABN AMRO zelfs 11 procent in de Midkap. Bankaandelen stonden deze week Europees breed onder druk, nu een politieke crisis dreigt in Italië, waar de coalitie onder leiding van premier Mario Draghi uiteen is gevallen. Draghi heeft zijn ontslag aangeboden, maar de Italiaanse president accepteert dat vooralsnog niet. Toch lijken verkiezingen in het najaar onvermijdelijk, aldus Simon Wiersma van ING.

In de AMX verloor OCI licht terrein ondanks de aankondiging dat het een dividend wil uitkeren van 3,55 euro per aandeel over de eerste jaarhelft. Koploper was Inpost, dat ruim 4,5 procent steeg op weekbasis.

Air France-KLM steeg 4,5 procent nadat deze week bekend werd dat Apollo Global Management 500 miljoen euro in de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Wel heeft dochter Transavia te kampen met stakingen, waardoor er afgelopen week veel vluchten in Frankrijk werden geschrapt.

Aperam verloor 4,0 procent. Deutsche Bank verlaagde deze week het koersdoel met een ongewijzigd koopadvies.

In de AScX kregen de cijfers van TomTom een positief onthaal met een winst op weekbasis van ruim 13 procent. ING noemde de cijfers bevredigend.

ForFarmers leverde meer dan 12 procent in, nadat het aandeel vorige week nog flink steeg na een positieve winstwaarschuwing.

NSI daalde op weekbasis zo'n 3 procent na het openen van de boeken.

Het lokaal genoteerde Renewi steeg circa 1,5 procent op weekbasis na een handelsupdate.