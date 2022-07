Video: Kwartaalcijfers leveren nog verdeeld beeld op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De eerste kwartaalcijfers die binnendruppelen, zijn niet heel eenvoudig te interpreteren. Dit zegt vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International. Belangrijke cijfers waren er van TSMC, en die waren "fantastisch". En die nemen ook de Nederlandse chippers op de bagagedrager mee. JPMorgan en Morgan Stanley stelden dan weer teleur. En dat is een voorbode voor de Nederlandse banken. Maar de huidige koersen houden hier ook al wel rekening mee, aldus Van Eerden. Er komt een recessie, maar de vraag is, hoe groot die zal zijn. Volgens Van Eerden hangt daarbij veel af van de gasprijs. "Gaat Rusland de gaskraan helemaal dichtdraaien?" Om die reden adviseert Van Eerden om weg te blijven bij de zware industrie en autofabrikanten. Aantrekkelijker zijn Amerikaanse aandelen volgens de vermogensbeheerder, bijvoorbeeld de oliebedrijven Exxon en Chevron. In Europa kijkt Aberfeld dan nog naar defensieve namen, bijvoorbeeld NN Group en telecomaandelen, zoals bijvoorbeeld het Belgische Proximus. Klik hier voor: Cijfers leveren nog verdeeld beeld op Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.