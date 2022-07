Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 1,7 procent op 3.853,30 punten, de Dow Jones index wint 1,9 procent op 31.207,28 punten en de Nasdaq noteert 1,4 procent hoger op 11.411,99 punten.

Veel aandacht gaat vrijdag uit naar een stroom aan macro-data, die een gemengd beeld opleveren en de kwartaalcijfers van Citigroup die beter waren dan verwacht.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen stegen in juni met 1,0 procent en dat was iets beter dan verwacht. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 8,4 procent.

"Dit is goed nieuws voor de Amerikaanse economie, wat betekent dat een krimp en daarmee technische recessie in het tweede kwartaal wordt voorkomen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Dit zou de Federal Reserve het vertrouwen kunnen geven dat het de rente later deze maand met 100 basispunten zou kunnen verhogen. Diverse Fed-bestuurders hintten er de afgelopen dagen echter op dat een verhoging met 75 basispunten waarschijnlijker is.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag op 2,92 procent en de tweejarige variant op 3,12 procent, waarmee nog altijd sprake is van een inverse rentecurve.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan bereikte in juni nog een dieptepunt maar verbeterde licht in juli. De index die de economische verwachtingen weergeeft, daalde wel verder.

Lichtpuntje was volgens Hewson dat de lange termijn inflatieverwachting daalde van 3,1 tot 2,8 procent.

De Empire State index toonde herstel. De index van de Federal Reserve van New York voor de industrie in de regio New York steeg in juli tot 11,1. Dat was een maand eerder nog 1,2 negatief.

De industriële productie daalde in juni licht, waar een ongewijzigd productieniveau was verwacht. De bedrijfsvoorraden stegen conform verwachting.

De Amerikaanse importprijzen stegen in juni met 0,2 procent. De importprijzen van brandstof stegen daarbij met 5,7 procent en daarmee iets minder hard dan een maand eerder.

De euro/dollar handelt vrijdagavond op 1,0091. WTI-olie kost 98,50 dollar en daarmee 3 procent duurder dan donderdag. Op weekbasis is een vat olie nu ruim 6 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

BlackRock heeft het beheerd vermogen in het tweede kwartaal verder zien dalen, terwijl de omzet met 6 procent afnam. Het beheerd vermogen daalde tot 9,02 biljoen dollar van 9,32 biljoen eind vorig jaar. De kwartaalomzet daalde met 6 procent op jaarbasis tot 4,5 miljard dollar en de nettowinst was 22 procent lager dan een jaar eerder, op 1,1 miljard dollar. Ook de winst per aandeel daalde op aangepaste basis met 30 procent tot 7,36 dollar. De verwachting van analisten lag op 7,87 dollar. Het aandeel noteert vrijdag 2 procent hoger.

Citigroup heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer inkomsten, maar beduidend minder winst weten te boeken. CEO Jane Fraser sprak van solide resultaten, gezien de uitdagende macro- en geopolitieke omstandigheden. De winst per aandeel daalde op jaarbasis met 23 procent tot 2,19 dollar. Dit was wel ruim meer dan de 1,68 dollar volgens de analistenconsensus van FactSet. De gerapporteerde winst daalde met 27 procent tot 4,5 miljard dollar. Het aandeel stijgt liefst 12 procent.

Wells Fargo heeft in het tweede kwartaal van 2022 minder inkomsten en winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 6,04 miljard naar 3,12 miljard dollar. Per aandeel kwam dat neer op 0,74 dollar tegen 1,38 dollar een jaar geleden. Analisten vooraf geraadpleegd door FactSet gingen uit van 0,80 dollar winst per aandeel in het afgelopen kwartaal. Het aandeel wint toch 6 procent.