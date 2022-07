Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger gesloten. De STOXX Europe 600 index sloot 1,8 procent in de plus op 413,78 punten, de Duitse DAX steeg 2,8 procent op 12.864,72 punten, de Franse CAC 40 won 2,0 procent op 6.036,00 punten en de Britse FTSE 100 sloot 1,7 procent hoger op 7.159,01 punten.

Beleggers reageerde opgelucht op uitspraken van Fed-prominenten op donderdag, die erop duiden dat de Federal Reserve de rente later deze maand eerder met 75 basispunten dan 100 basispunten zal verhogen. Na de torenhoge inflatiecijfers uit de VS eerder deze week, steeg de marktverwachting voor een verhoging richting de 100 basispunten. Inmiddels is die kans volgens de markt weer gedaald tot onder de 50 procent.

En dus wisten de Europese beurzen een negatieve week toch nog positief te eindigen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De kans dat de Fed de rente later deze maand met 100 basispunten verhoogt lijkt nu kleiner, "maar een dergelijke verhoging valt uiteraard niet volledig uit te sluiten", aldus Hewson.

Volgens Hewson schommelt de markt tussen optimisme over een mogelijke zachte landing voor de wereldeconomie en zorgen over de winstverwachtingen van bedrijven die mogelijk flink naar beneden worden bijgesteld.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor Chinese groeidata. In het tweede kwartaal groeide de Chinese economie nipt, met 0,4 procent op jaarbasis. Dat was ruim onder de verwachting. Op kwartaalbasis was zelfs sprake van een krimp met 2,6 procent.

"Dat is het laagste groeiniveau sinds het begin van de coronapandemie. De kans dat China het groeidoel van 5,5 procent voor dit jaar gaat halen is daarmee wel heel klein geworden. Sterker nog, het vergroot de kans op een wereldwijde recessie. De positieve kant van dit verhaal: de kans dat er nieuwe stimuleringsmaatregelen in China zullen worden aangekondigd neemt toe", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Verder was in de eurozone in mei sprake van een handelstekort van 26,3 miljard euro omdat de import harder steeg dan de export. De import nam met 52 procent toe.

WTI-olie kost vrijdag 98,50 dollar per vat en daarmee 3 procent duurder dan donderdag. Op weekbasis staat de olieprijs ruim 6 procent lager.

De sterke daling van de olieprijs deze week suggereert dat een diepe recessie onvermijdelijk is, aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerst rond het slot in Europa op 1,0092. Donderdag daalde de Europese munt even onder de 1,00 dollar. De valutamarkten kijken naar de ontwikkelingen in Italië, waar de coalitie van premier Mario Draghi uiteen is gespat. Draghi wilde donderdagavond zijn ontslag aanbieden, maar dat werd door de Italiaanse president niet geaccepteerd. Toch lijken verkiezingen in het najaar onvermijdelijk, aldus Wiersma.

De Italiaanse tienjaarsrente is vrijdag gedaald tot 3,26 procent, van 3,34 procent op donderdag.



Bedrijfsnieuws

Het Britse modebedrijf Burberry heeft de vergelijkbare omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar beperkt zien oplopen, voornamelijk door een afremmend effect als gevolg van de coronamaatregelen in China. Het aandeel daalde bijna 4 procent.

Richemont heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet fors zien aantrekken, waarbij een herstel van het toerisme in Europa compenseerde voor de negatieve impact van lockdowns in China. Het aandeel verloor 3 procent aan de Zwitserse beurs.

In Parijs deed Renault goede zaken, met een plus van bijna 7 procent. Er waren geen dalers in de CAC 40. Luxemerken als Kering en LVMH stegen beperkt door de koersval van de aandelen van Burberry en Richemont.

In Frankfurt was Porsche koploper met een winst van ruim 5 procent en stegen Mercedes-Benz en Volkswagen zo'n 4 tot 5 procent, terwijl Deutsche Boerse met een licht rode slotkoers onderaan belandde in de DAX. Dat was de enige daler in de index.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen flink hoger.