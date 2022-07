AEX positief richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag flink hoger geëindigd. Bij een slot van 671,92 punten steeg de AEX index 1,9 procent.

Beleggers reageerde opgelucht op uitspraken van Fed-prominenten op donderdag, die erop duiden dat de Federal Reserve de rente later deze maand eerder met 75 basispunten dan 100 basispunten zal verhogen. Na de torenhoge inflatiecijfers uit de VS eerder deze week, steeg de marktverwachting voor een verhoging richting de 100 basispunten. Inmiddels is die kans volgens de markt weer gedaald tot onder de 50 procent.

Op weekbasis verloor de AEX licht terrein. Het cijferseizoen dat afgelopen week echt losbarstte geeft tot nog toe een gemengd beeld, volgens vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International.

Belangrijke cijfers waren er van TSMC, en die waren "fantastisch". En die nemen ook de Nederlandse chippers op de bagagedrager mee.

JPMorgan en Morgan Stanley stelden juist teleur. En dat is een voorbode voor de Nederlandse banken. Maar de huidige koersen houden hier ook al wel rekening mee, aldus Van Eerden.

Er komt een recessie, maar de vraag is, hoe groot die zal zijn. Volgens Van Eerden hangt daarbij veel af van de gasprijs. "Gaat Rusland die gaskraan helemaal dichtdraaien?"

WTI-olie kost vrijdag 98,50 dollar per vat en daarmee 3 procent duurder dan donderdag. Op weekbasis staat de olieprijs ruim 6 procent lager.

De sterke daling van de olieprijs deze week suggereert dat een diepe recessie onvermijdelijk is, aldus investment manager Simon Wiersma van ING

"Beleggers hebben dit jaar al een wereldwijde afkoeling van de economie en lagere winstgroei ingeprijsd. Of dat uiteindelijk genoeg is, zal de komende maanden blijken."

Uit de Chinese bbp-data bleek vrijdag dat de economie in het tweede kwartaal minimaal is gegroeid, met 0,4 procent op jaarbasis. Dat was ruim onder de verwachting.

"Dat is het laagste groeiniveau sinds het begin van de coronapandemie. De kans dat China het groeidoel van 5,5 procent voor dit jaar gaat halen is daarmee wel heel klein geworden. Sterker nog, het vergroot de kans op een wereldwijde recessie. De positieve kant van dit verhaal: de kans dat er nieuwe stimuleringsmaatregelen in China zullen worden aangekondigd neemt toe", aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerst rond het slot in Amsterdam op 1,0092. Donderdag daalde de Europese munt even onder de 1,00 dollar. De valutamarkten kijken naar de ontwikkelingen in Italië, waar de coalitie van premier Mario Draghi uiteen is gespat. Draghi wilde donderdagavond zijn ontslag aanbieden, maar dat werd door de Italiaanse president niet geaccepteerd. Toch lijken verkiezingen in het najaar onvermijdelijk, aldus Wiersma.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de chippers Besi, ASML en ASMI aan kop met winsten tot 5,5 procent. Koploper Adyen steeg met 7,5 procent tot 1.509,60 euro. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor het betaalbedrijf, maar blijft met 2.070,00 euro nog ver boven de huidige koers. Het koopadvies werd dan ook gehandhaafd.

Just Eat Takeaway en Prosus sloten de rij met verliezen van respectievelijk 1,9 en 2,4 procent.

In de AMX steeg Air France-KLM ruim 6,5 procent, ondanks dat dochter Transavia kampt met stakingen in Frankrijk, waardoor veel vluchten worden geschrapt. Flow Traders verloor bijna een procent.

In de AScX kregen de cijfers van TomTom een positief onthaal met een winst van bijna 14 procent. ING noemde de cijfers bevredigend.

Majorel was de grootste daler en leverde zo'n 1,5 procent in.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen flink hoger.