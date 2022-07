Meer omzet voor Citigroup Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer inkomsten, maar beduidend minder winst weten te boeken. Dat bleek vrijdag bij de kwartaalrapportage van de Amerikaanse grootbank. CEO Jane Fraser sprak van solide resultaten, gezien de uitdagende macro- en geopolitieke omstandigheden. De winst per aandeel daalde op jaarbasis met 23 procent tot 2,19 dollar. Dit was wel ruim meer dan de 1,68 dollar volgens de analistenconsensus van FactSet. De gerapporteerde winst daalde met 27 procent tot 4,5 miljard dollar. De inkomsten lagen 11 procent hoger en kwamen uit op 19,6 miljard, eveneens beter dan de verwachte 18,4 miljard dollar. Bij Institutional Clients stegen de inkomsten met 20 procent op jaarbasis tot 11,4 miljard dollar. Bij het onderdeel Personal Banking en vermogensbeheer stegen de inkomsten met 6 procent tot 6,0 miljard dollar. Legacy Franchises zag de inkomsten echter met 15 procent dalen tot onder de 2 miljard dollar. De zogeheten Tier 1 ratio noteerde aan het einde van het kwartaal op 11,9 procent. Het aandeel steeg 4 procent in de handel voorbeurs in reactie op de cijfers. Bron: ABM Financial News

