Wall Street staat licht hogere opening te wachten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen. Daarmee zet Wall Street de beweging in die donderdagmiddag in gang werd gezet. Toen draaide het sentiment flink nadat de Federal Reserve leden Christopher Waller en Jim Bullard aangaven een renteverhoging later deze maand van 75 basispunten gepast te vinden. Na de sterke inflatiecijfers op woensdag was de consensus al opgeschoven naar 100 basispunten, dus werden deze opmerkingen als een meevaller geïnterpreteerd. De verschuiving in de toon van deze Fed-leden, zorgen volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets voor wat optimisme. "De kans dat de Fed de rente deze maand met 100 basispunten verhoogt lijkt kleiner, maar een dergelijke verhoging valt uiteraard niet volledig uit te sluiten." Het lijkt er volgens hem echter wel op dat een verhoging met 75 basispunten vrijwel zeker zal plaatsvinden later deze maand. Er valt onder beleggers wel terughoudendheid te bespeuren, na een valse start van het cijferseizoen. JPMorgan Chase en Morgan Stanley kwamen donderdag met tegenvallende resultaten. Ook BlackRock kon vrijdagmiddag niet overtuigen met zijn kwartaalcijfers en noteerde voorbeurs krap twee procent lager. Later vandaag openen Wells Fargo en Citigroup nog de boeken. De Amerikaanse olie-future herstelde donderdag van forse verliezen van ongeveer vijf procent en sloot uiteindelijk slechts een half procent lager op 95,78 dollar per vat. Vanmiddag steeg de olieprijs met ruim een procent. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0032. De euro trok donderdag nog aan na de uitspraken van de Fed-leden over een verhoging van 'slechts' 75 basispunten. Een deel van de stijging werd donderdagavond echter teniet gedaan door het bericht dat de Italiaanse premier Mario Draghi wil opstappen. Bedrijfsnieuws UnitedHealth heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken, waardoor de outlook voor de voorziene winst per aandeel in 2022 opnieuw omhoog kon. Het aandeel steeg voorbeurs met ruim een procent. BlackRock heeft het beheerd vermogen in het tweede kwartaal verder zien dalen, terwijl de omzet met 6 procent afnam. Onder de streep restte een 22 procent lagere nettowinst op 1,1 miljard dollar. Slotstanden De S&P 500 index daalde donderdag 0,3 procent tot 3.790,39 punten. De Dow Jones index verloor 0,5 procent op 30.630,17 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.251,19 punten. Bron: ABM Financial News

