Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, nadat zorgen over een Amerikaanse renteverhoging met 100 basispunten naar de achtergrond verschoven.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 1,0 procent op 409,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,6 procent naar 12.721,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,9 procent met een stand van 3.699,47 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 1,2 procent naar 7.122,40 punten.

Er was vanochtend wat opluchting in de markt te zien, na enkele uitspraken van Fed-prominenten op donderdag, zo merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op. Zo zei Fed-gouverneur Waller na publicatie van de inflatiecijfers op woensdag dat hij een renteverhoging steunde van 75 basispunten in juli. "Waller staat bekend als een ‘bull’ onder de Fed-gouverneurs. Het feit dat hij niet sprak over een renteverhoging van 100 basispunten, liet de aandelen op donderdag al wat opveren", aldus Verstraete. "Ook ulta-bull Bullard, liet zich ontglippen dat hij nog steeds graag een verhoging ziet van 75 basispunten."

"De verschuiving in de toon van deze Fed-leden, zorgen voor de groene koersen in Europa vanochtend", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De kans dat de Fed de rente met 100 basispunten verhoogt lijkt kleiner, maar een dergelijke verhoging valt uiteraard niet volledig uit te sluiten." Het lijkt er volgens hem echter wel op dat een verhoging met 75 basispunten vrijwel zeker zal plaatsvinden later deze maand.

Wel kreeg het sentiment een knauw door tegenvallende cijfers van Amerikaanse financials als JPMorgan Chase en Morgan Stanley. Vanmiddag openen BlackRock, Wells Fargo en Citigroup de boeken, naast UnitedHealth.



In de Verenigde Staten gaat de aandacht vrijdag uit naar de detailhandelsverkopen, importprijzen en de industriële productie over juni. Ook staan de Empire State Index over juli, de bedrijfsvoorraden over mei en het voorlopige consumentenvertrouwen over juli op de agenda.

De detailhandelsverkopen worden op maandbasis 0,9 procent hoger ingeschat. In mei daalden deze op maandbasis met 0,3 procent. De productie van de Amerikaanse industrie blijft naar verwachting stabiel tegen een plus van 0,2 procent in mei op maandbasis.

Sprekers zijn vandaag twee prominenten van de Federal Reserve. Van de Fed van Atlanta krijgt voorzitter Raphael Bostic het woord, van de Fed van St. Louis geldt dat voor voorzitter James Bullard. Bostic gaf onlangs aan dat met de Amerikaanse inflatie over juni van 9,1 procent, 'eigenlijk alles nu mogelijk is'.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 96, dollar, terwijl voor een september-future Brent 99, dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0043. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0015 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0060 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Het Britse modebedrijf Burberry heeft de vergelijkbare omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar beperkt zien oplopen, voornamelijk door een afremmend effect als gevolg van de coronamaatregelen in China. Het aandeel noteerde 6,9 procent lager.

Richemont heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet fors zien aantrekken, waarbij een herstel van het toerisme in Europa compenseerde voor de negatieve impact van lockdowns in China. Het aandeel verloor 5,5 procent.

In Parijs en Frankfurt hielden de plussen en minnen elkaar redelijk in evenwicht, zonder koersverschillen die hoger uitvielen dan circa 2,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,3 procent tot 3.790,39 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 30.630,17 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.251,19 punten.