Valuta: euro nog niet los van pariteit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag, na een uitstapje onder pariteitsniveau, weer boven de 1,00 dollar.

"We schrijven de daling van de euro toe aan de kans dat de Federal Reserve de rente misschien met 100 basispunten verhoogt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Daarnaast bood de Italiaanse premier Mario Draghi zijn ontslag aan. Dat is geweigerd, maar duidt op een instabiele politieke situatie in Italië, terwijl Draghi nu juist de premier van de stabiliteit leek", aldus Van der Meer.

Het marktsentiment voor de euro is volgens een commentaar van ABN AMRO voor de korte termijn nog altijd negatief op de korte termijn, terwijl de bank vindt dat de euro met de recent daling nu relatief goedkoop is.

Door vakanties kan volgens ABN AMRO de liquiditeit in de markt de komende weken afnemen, waardoor de bewegingen op korte termijn groter kunnen zijn. Een mogelijke verandering in de marktomgeving vindt volgens de bank niet eerder plaats dan in september, waardoor een daling van de euro in de komende weken naar verwachting niet doorzet.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht vrijdag uit naar de detailhandelsverkopen, importprijzen en de industriële productie over juni. Ook staan de Empire State Index over juli, de bedrijfsvoorraden over mei en het voorlopige consumentenvertrouwen over juli op de agenda.

De detailhandelsverkopen worden op maandbasis 0,9 procent hoger ingeschat. In mei daalden deze op maandbasis met 0,3 procent. De productie van de Amerikaanse industrie blijft naar verwachting stabiel tegen een plus van 0,2 procent in mei op maandbasis.

Sprekers zijn vandaag twee prominenten van de Federal Reserve. Van de Fed van Atlanta krijgt voorzitter Raphael Bostic het woord, van de Fed van St. Louis geldt dat voor voorzitter James Bullard. Bostic gaf onlangs aan dat met de Amerikaanse inflatie over juni van 9,1 procent, 'eigenlijk alles nu mogelijk is'.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 1,0026 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8471 Britse pond. Het Britse pond won vrijdag 0,2 procent op 1,1832 dollar.