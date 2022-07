AEX breidt openingswinsten uit, TomTom +12% na cijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,3 procent op 668,36 punten.

Er was vanochtend wat opluchting in de markt te zien, na enkele uitspraken van Fed-prominenten op donderdag, zo merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op. Zo zei Fed-gouverneur Waller na publicatie van de inflatiecijfers op woensdag dat hij een renteverhoging steunde van 75 basispunten in juli. "Waller staat bekend als een ‘bull’ onder de Fed-gouverneurs. Het feit dat hij niet sprak over een renteverhoging van 100 basispunten, liet de aandelen op donderdag al wat opveren", aldus Verstraete. "Ook ulta-bull Bullard, liet zich ontglippen dat hij nog steeds graag een verhoging ziet van 75 basispunten."

"De verschuiving in de toon van deze Fed-leden, zorgen voor de groene koersen in Europa vanochtend", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De kans dat de Fed de rente met 100 basispunten verhoogt lijkt kleiner, maar een dergelijke verhoging valt uiteraard niet volledig uit te sluiten." Het lijkt er volgens hem echter wel op dat een verhoging met 75 basispunten vrijwel zeker zal plaatsvinden later deze maand.

Wel kreeg het sentiment een knauw door tegenvallende cijfers van Amerikaanse financials als JPMorgan Chase en Morgan Stanley. Vanmiddag openen BlackRock, Wells Fargo en Citigroup de boeken, naast UnitedHealth.

Vooral halfgeleiders liggen er vanochtend goed bij in de AEX. Volgens Verstreate heeft dit te maken met sterke cijfers van TSMC op woensdag. De halfgeleider verhoogde de omzetverwachting voor dit jaar.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0032. Na de vrijgave van de producentenprijzen en de verwachting van een renteverhoging van 100 basispunten in de VS, dook de euro op donderdag nog door pariteit en noteerde op een niveau van 0,9954. Na de opmerkingen van de Fed-leden over een verhoging van ’ slechts’ 75 basispunten veerde de euro weer op en klom tot 1,0049. Een deel van de stijging werd donderdagavond teniet gedaan door het bericht dat de Italiaanse premier Mario Draghi wil opstappen.

De Amerikaanse olie-future herstelde donderdag van forse verliezen van ongeveer vijf procent en sloot uiteindelijk slechts een half procent lager op 95,78 dollar per vat. Vanochtend leverde de olieprijs enkele tienden van een procent in.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de chippers ASMI, Besi en ASML aan kop met winsten tot 4,0 procent. Adyen steeg met 3,7 procent tot 1.457,20 euro. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor het betaalbedrijf, maar blijft met 2.070,00 euro nog ver boven de huidige koers. Het koopadvies werd dan ook gehandhaafd. Prosus en Wolters Kluwer sloten de rij met verliezen van 0,5 procent.

In de AMX won PostNL 3,3 procent. Air France-KLM steeg met 2,9 procent, ondanks dat dochter Transavia kampt met stakingen in Frankrijk, waardoor veel vluchten worden geschrapt. ABN AMRO verloor 0,6 procent en WDP 0,2 procent.

In de AScX kregen de cijfers van TomTom een positief onthaal met een winst van 12,5 procent. ING noemde de cijfers bevredigend. Nedap leverde juist 1,4 procent in.