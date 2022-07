Beursblik: bevredigende resultaten TomTom in uitdagend klimaat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het tweede kwartaal van dit jaar bevredigende resultaten geboekt in een uitdagend klimaat. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING vrijdag. Hesselink zag dat TomTom meer deals sloot en contracten won in zowel Automotive als Enterprise. De omzet kwam vlak uit en dat was iets beter dan verwacht, zo oordeelde de analist, aangejaagd door de consumententak. De omzet bij Location Technology trok met 2 procent aan op jaarbasis, hetgeen grofweg conform de consensus was. De onderliggende operationele omzet bij Automotive was 12 procent beter dan verwacht, terwijl het operationeel resultaat juist tegenviel. "Maar belangrijker is, dat de kaspositie sterker verbeterde dan verwacht", aldus Hesselink. De outlook werd door TomTom gehandhaafd. "Dit is een geruststelling, gezien de tegenwind in automotive." ING sluit niet uit dat de consensus voor de vrije kasstroom omhoog gaat. Op andere vlakken zal de consensus vermoedelijk niet wijzigen, verwacht de analist. ING handhaafde het Houden advies op TomTom met een koersdoel van 7,50 euro. Het aandeel schoot vanochtend 8,2 procent omhoog tot 7,96 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.