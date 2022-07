Transavia schrapt ook komende dagen vluchten vanuit Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Transavia schrapt op vrijdag en zaterdag 30 procent van zijn vluchten vanuit Frankrijk, vanwege aanhoudende stakingen. Dit maakte de dochter van Air France-KLM vrijdagochtend bekend. Transavia vliegt op vrijdag en zaterdag op 70 procent van de totale capaciteit en op zondag op 75 procent, aldus een woordvoerder van de luchtvaarder. "We geven deze boodschap af om klanten meer duidelijkheid te geven in aanloop naar het weekend." Transavia wordt al dagen geteisterd door stakingen van het cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij schrapte op woensdag al 15 procent van de vluchten en op donderdag ging het om 25 procent van de vluchten. Bron: ABM Financial News

