Burberry gehinderd door Chinese coronarestricties

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse modebedrijf heeft de vergelijkbare omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar beperkt zien oplopen, voornamelijk door een afremmend effect als gevolg van de coronamaatregelen in China. Dit bleek vrijdag uit een handelsbericht van de onderneming. De vergelijkbare omzet steeg op jaarbasis, over de verslagperiode die eindigde op 2 juli van dit jaar, met 1 procent. Zonder China in de resultaatvorming mee te nemen, zou de vergelijkbare omzet met 16 procent zijn opgelopen. In China viel de verkoop met 35 procent terug, nadat 40 procent van de distributie daar kwam stil te liggen. In Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika tezamen steeg de omzet over het eerste kwartaal met 47 procent. In Amerika daalde de omzet 4 procent, maar hier was sprake van een zeer uitdagende vergelijkingsbasis. Burberry verwacht dat tegenwind op de valutamarkten een negatieve impact zullen hebben van 190 miljoen pond op de omzet en van 90 miljoen pond op de aangepaste operationele winst in het huidige boekjaar 2023. Bron: ABM Financial News

