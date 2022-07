Forse omzetstijging Richemont Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Richemont heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet fors zien aantrekken, waarbij een herstel van het toerisme in Europa compenseerde voor de negatieve impact van lockdowns in China. Dit bleek vrijdag uit kwartaalcijfers van het Zwitserse bedrijf, dat vooral actief is in juwelen, horloges, schrijfgerei en kleding. In het afgelopen kwartaal, dat liep van maart tot en met juni, kwam de omzet uit op 5,3 miljard euro, goed voor een stijging van 12 procent op jaarbasis en tegen constante valuta. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 5,1 miljard euro. Vooral in Europa trok de omzet aan, met 42 procent. Toeristen uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten gaven meer uit, terwijl ook de binnenlandse vraag sterk bleef, aldus Richemont. De omzet uit China liep wel terug vanwege lockdowns om een verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In China daalde de omzet met 37 procent, hetgeen leidde tot een omzetdaling van 15 procent in de gehele regio Azië-Pacific, exclusief Japan. Wel zag Richemont aan het einde van het kwartaal wat herstel, met een omzetdaling van 12 procent in juni. De omzet uit retail trok met 18 procent aan en is goed voor 58 procent van de totale omzet van Richemont. Een jaar eerder was het aandeel retail nog 55 procent. Bron: ABM Financial News

