Azerion haalt 10,5 miljoen euro op

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft met de plaatsing van eigen aandelen 10,5 miljoen euro opgehaald. Dit maakte het digitale entertainment- en mediabedrijf vrijdag bekend. Er werden in totaal meer dan 1,44 miljoen al bestaande aandelen overgedragen aan een kleine groep investeerders, waaronder het investeringsfonds van mede-CEO Atilla Aytekin. De aandelen werden geplaatst tegen 7,28 euro per aandeel, 5 procent onder de slotkoers van het aandeel Azerion op 13 juli 2022. Er geldt voor de deelnemende partijen geen lock-up-periode. De opbrengst van de emissie wordt naar eigen zeggen aangewend voor stimulering van de groei en algemene bedrijfsdoeleinden. Bron: ABM Financial News

