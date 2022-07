AEX wacht groene opening

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag op voor een hogere opening nadat Wall Street donderdagavond flinke verliezen deels wist weg te werken. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,8 procent.

Donderdag verloor de AEX nog 0,9 procent op 659,71 punten, terwijl de Europese hoofdbeurzen grofweg anderhalf procent prijsgaven door een cocktail van negatief nieuws.

In de nasleep van de hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers van vrijdag bleken maandag ook de producentenprijzen in juni sterker te zijn gestegen dan verwacht. Er wordt nu openlijk gespeculeerd over een renteverhoging van 100 basispunten bij de eerstvolgende beleidsvergadering van de Federal Reserve.

De aftrap van het Amerikaanse cijferseizoen kende daarnaast met de rapportages van de zakenbanken JPMorgan en Morgan Stanley een valse start. JPMorgan miste zijn winstdoelen en stopt met het inkopen van eigen aandelen om zijn balans te versterken met het oog op de onzekere tijden.

Topman Jamie Dimon zei in een toelichting dat “geopolitieke spanningen, hoge inflatie, afnemend consumentenvertrouwen en de nooit eerder vertoonde kwantitatieve verkrapping en de effecten daarvan op de wereldwijde liquiditeit, gecombineerd met de oorlog in Oekraïne en het schadelijke effect ervan op de wereldwijde energie- en voedselprijzen, waarschijnlijk negatieve gevolgen zal hebben voor de wereldeconomie”.

De hoofdbeurzen op Wall Street koersten donderdag na de opening circa twee procent lager en trokken daarmee de Europese beurzen verder omlaag, terwijl de euro onder pariteit dook en de olieprijzen vanwege recessievrees kelderden.

Het sentiment draaide evenwel flink nadat de Federal Reserve leden Christopher Waller en Jim Bullard aangaven een renteverhoging later deze maand van 75 basispunten gepast te vinden. Na de sterke inflatiecijfers was de consensus al opgeschoven naar 100 basispunten, dus werden deze opmerkingen als een meevaller geïnterpreteerd.

Marktvolgers wezen daarnaast ook op de relatief hoge shortposities die waren opgebouwd in aanloop naar de inflatiecijfers, hetgeen ook weer deels teruggedraaid moest worden. Techbeurs Nasdaq wist in ieder geval een verlies van twee procent weg te poetsen en onveranderd te sluiten. Hoofdgraadmeter S&P 500 beperkte het verlies tot 0,3 procent.

De Amerikaanse olie-future herstelde ook donderdag van forse verliezen van ongeveer vijf procent en sloot uiteindelijk slechts een half procent lager op 95,78 dollar per vat.

De euro/dollar kende daarnaast een volatiel handelsverloop. Na de vrijgave van de producentenprijzen en de verwachting van een renteverhoging van 100 basispunten in de VS, dook de euro door pariteit en noteerde op een niveau van 0,9954. Na de opmerkingen van de Fed-leden over een verhoging van ’ slechts’ 75 basispunten veerde de euro weer op en klom tot 1,0049.

Vroeg in de avond werd evenwel bekend dat de Italiaanse president Mario Draghi wil opstappen als president, waarna de euro weer kortstondig minder waard was dan een dollar. Vanochtend noteerde het muntpaar op 1,0026. De Italiaanse tienjaars rente zat donderdag al de hele dag in de lift met een stijging van bijna 18 basispunten op 3,31 procent.

In Azië worden beleggers geconfronteerd met cijfers die wijzen op een minimale groei van de Chinese economie. In het afgelopen kwartaal nam de omvang van de Chinese economie met 0,4 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Economen mikten voorafgaand aan de cijfers op een groei van 0,9 procent.

De beurs in Hongkong koerst anderhalf procent lager, terwijl de Shanghai Composite een half procent prijs geeft. De Nikkei index in Tokio noteert met een half procent wel in het groen.

Vanmiddag staan in de VS de rapportages van de financiële giganten BlackRock, Citigroup en Wells Fargo op de agenda. Op het macro-economische vlak kan om 14:30 uur het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli op extra aandacht rekenen.

Bedrijfsnieuws

TomTom zag de omzet het afgelopen op jaarbasis fractioneel dalen van 133,1 miljoen naar 132,6 miljoen euro. Daaraan droeg Location Technology 105,3 miljoen euro bij en de consumententak 27,3 miljoen euro. Onder streep restte een verlies van 55,0 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,3 procent tot 3.790,39 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 30.630,17 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.251,19 punten.