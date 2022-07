Nederlandse export in april in de lift

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse export is in mei meer gestegen dan in april. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De exportvolumes stegen met 4,4 procent op jaarbasis na een stijging met 1,2 procent een maand eerder.

Er werden in mei vooral meer transportmiddelen, chemische en metaalproducten uitgevoerd. Het volume van de goederenimport was in mei 3,6 procent groter dan in mei 2021.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in juli wat gunstiger dan in mei.

Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoers gunstiger was en de krimp van de Duitse industriële productie kleiner. Daarentegen is het oordeel van de Nederlandse producenten over de buitenlandse orders verslechterd.