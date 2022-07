Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, vanwege de zorg dat een agressieve verkrapping van het monetaire beleid van de Fed en andere grote centrale banken als reactie op de aanhoudende hoge inflatie een scherpe economische vertraging of recessie zou kunnen veroorzaken. WTI verloor tot dusver deze week meer dan 10 procent, terwijl Brent met circa 9 procent daalde, vanwege de recessievrees. Een groot deel van de zwakte voor olie komt voort uit bredere economische factoren, zoals de Amerikaanse inflatie van 9,1 procent, merkte analist Robbie Fraser van Schneider Electric op. "Dit [de inflatie] zal een sterk argument zijn voor de Federal Reserve om de rente versneld te verhogen", zei Fraser, "Het risico van die aanpak is dat ze te veel doorschieten, waardoor de economische activiteit vertraagd en de economie in een recessie raakt", voegde hij toe. De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt deze week Saoedi-Arabië met als doel het overtuigen van het koninkrijk om de [olie]kranen open te zetten, hoewel analisten de reikwijdte van een Saoedische reactie in twijfel trekken. "Het is moeilijk om de recente zorgen over de olie-fundamentals te negeren, onder andere vanwege het mogelijke hogere aanbod vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië tegen de achtergrond van een zwakkere wereldwijde vraag. Hierdoor zou Brent heel goed richting de 85 dollar per vat kunnen zakken als het koninkrijk gehoor geeft aan de smeekbeden van Biden", zei marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,5 procent, ofwel 0,52 procent, lager op 95,78 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.