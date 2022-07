Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,1 procent tot 3.758,60 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent op 30.390,60 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent lager op 11.159,27 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden donderdag vanwege het vooruitzicht dat de Federal Reserve agressief zal reageren op de 40-jarige hoge inflatie, waardoor beleggers te midden van de start van het cijferseizoen op hun hoede zijn.

De markt raamt de kans op 84 procent dat de Fed de rente tijdens de beleidsvergadering over minder dan twee weken tijd met 100 basispunten zal verhogen.

"Uit de laatste inflatiegegevens van de VS blijkt dat het gevaar van een recessie toeneemt. Aandelen zouden dan het onderspit delven. De vastrentende effecten zouden de winnaars zijn. De Amerikaanse inflatiecijfers van gisteren hebben beleggers opgeschrikt. Met 9,1 procent overtrof het inflatiepercentage niet alleen de verwachtingen, maar duidde het ook op een ononderbroken prijsstijging. De Amerikaanse Federal Reserve zou de teugels van het rentebeleid kunnen aanhalen. En stijgende rentevoeten zouden dan onvermijdelijk tot een recessie leiden", zei marktanalist Salah-Eddine Bouhmidi van IG.

Naast de zorgen over een vertraging van de economie, richtte de aandacht zich donderdag op de start van het cijferseizoen met cijfers van grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase en Morgan Stanley.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week onverwacht is gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen steeg met 9.000 tot 244.000, terwijl de markt rekende op 235.000 aanvragen.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in juni harder dan verwacht gestegen. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 1,1 procent, na een toename van 0,9 procent in mei. Er was door economen voor juni gerekend op een stijging met 0,8 procent in juni.

De euro/dollar noteerde op 1,0004. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,09958 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0060 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 2,3 procent lager.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, de importprijzen en de Empire State index, gevolgd door de industriële productie in juni, de bedrijfsvoorraden in mei en het consumentenvertrouwen in juli.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Chase heeft in het tweede kwartaal zijn winstdoelen gemist en stopt tijdelijk met het inkopen van eigen aandelen om zijn balans te versterken voor een verwachte economische recessie. Dat bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse zakenbank.

JPMorgan Chase is met Morgan Stanley de eerste grote Amerikaanse zakenbank die het kwartaalcijferseizoen aftrapt.

Morgan Stanley heeft in het afgelopen kwartaal de inkomsten en de winst zien dalen en bleef daarbij iets achter bij de verwachtingen van analisten.

JPMorgan daalde 4,4 procent en Morgan Stanley verloor 1,3 procent.

Intel heeft klanten verteld dat het de prijzen voor de meeste van zijn microprocessoren en andere chips later dit jaar gaat verhogen, meldde de Japanse zakenkrant Nikkei. Het aandeel noteerde 0,3 procent lager.