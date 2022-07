Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,5 procent tot 406,50 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,9 procent op 12.519,66 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,4 procent op 5.915,41 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,6 procent lager op 7.039,81 punten. Europese aandelenmarkten noteerden donderdag lager, waarbij Italië de verliezen aanvoerde na berichten over politieke onrust in de coalitieregering van premier Mario Draghi. De Italiaanse FTSE MIB daalde circa 3 procent. De Italiaanse tienjaarsrente steeg met 20 basispunten naar 3,34 procent. Voorzichtigheid domineerde voorafgaand aan het begin van het cijferseizoen in de VS, met de eerste reeks rapporten van grote banken, die teleurstellend bleken. De sterker dan verwachte inflatiecijfers van woensdag suggereerden dat de snel stijgende consumentenprijzen nog niet hun hoogtepunt hebben bereikt. Dit versterkte de vrees dat de Federal Reserve agressiever zal zijn met het verhogen van de rente. "De Fed zal de rente blijven verhogen totdat ze materiële tekenen zien dat de economie in beweging komt", zei marktanalist Charles Diebel van Mediolanum International Funds. "In feite moet de Fed de rente verhogen totdat ze iets doorbreken", voegde hij toe. De Europese Commissie verwacht dit jaar een veel hogere inflatie in de eurozone, nu de Russische invasie van Oekraïne zijn economische tol eist, zo bleek donderdag uit nieuwe economische ramingen uit Brussel. In mei ging de Commissie voor 2022 nog uit van een inflatie van 6,1 procent in de eurozone. Nu is dat 7,6 procent. Wel verwacht men dat de inflatie dit jaar piekt. Volgend jaar valt de inflatie in de eurozone terug tot 4,0 procent. In de voorjaarsramingen ging de Commissie nog uit van een inflatie van 2,7 procent in 2023. De euro/dollar noteerde op 1,0018, na donderdagmiddag even te zijn gedaald tot 0,9952. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0059 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0060 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 3,0 procent lager. Bedrijfsnieuws Ericsson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar niet voldaan aan de analistenverwachtingen. Het aandeel daalde ruim 8 procent. De koersen van aandelen van halfgeleiders als ASMI en Besi zaten in Amsterdam in de lift na sterke kwartaalcijfers van sectorgenoot TSMC. In Parijs steeg Eurofins Scientific bijna 2 procent. TotalEnergies daalde circa 4,5 procent. BNP Paribas en Société Générale verloren ruim 3,5 procent. Italiaanse banken stonden onder druk door de dreigende politieke crisis in Italië. UniCredit verloor ruim 6 procent en Mediobanca zo'n 5 procent. In Frankfurt waren Beiersdorf en Zalando de enige stijgers met winsten van circa 0,6 procent. Continental verloor circa 4 procent en was daarmee de sterkste daler. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent lager op 3.750,60 punten. De Dow Jones index daalde 1,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.