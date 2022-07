Valuta: euro onder 1,00 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro is donderdag voor het eerst sinds 2002 onder de 1,00 dollar gedoken. De Europese munt noteerde vanmiddag op 0,9985 na eerder even te zijn gezakt tot 0,9952. "Nu de renteverhogingen in de VS mogelijk versnellen en de Europese Centrale Bank nog in de neutrale stand zit, heeft de markt het idee van een doorbraak naar het volgende belangrijke ondersteuningsniveau rond 0,96 nog niet opgegeven", volgens strategen van Saxo Bank. Beleggers houden daarbij ook de ontwikkelingen op de Europese gasmarkt in de gaten, en dan met name of de leveringen via de Nord Stream 1-pijpleiding volgende week na onderhoud worden hervat, aldus Saxo. Bron: ABM Financial News

