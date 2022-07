(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met vrijdag 22 juli 2022:

VRIJDAG 15 JULI 2022

12:00 BlackRock - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers tweede kwartaal (VS)

MAANDAG 18 JULI 2022

13:00 Bank of America - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DINSDAG 19 JULI 2022

07:00 Novartis - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 Remy Cointreau - Cijfers derde kwartaal (Fra)

13:00 Halliburton - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Harley Davidson - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)

WOENSDAG 20 JULI 2022

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Twitter - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DONDERDAG 21 JULI 2022

07:00 Roche - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 SAP - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 American Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers tweede kwartaal (VS)

15:00 Nucor - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers tweede kwartaal (VS)

VRIJDAG 22 JULI 2022

13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)