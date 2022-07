Wall Street richting lagere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 1,2 procent lager. Beleggers blijven bezorgd over de torenhoge inflatie. Die kwam in juni uit op 9,1 procent, het hoogste niveau in ruim 40 jaar. "Hoewel velen geloven dat met dit Amerikaanse inflatiecijfer een piek is bereikt, is de weg van de minste weerstand vermoedelijk dat de inflatie eerst zal consolideren en met kleine stapjes zal afzwakken", denkt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Dit betekent dat de inflatiemetingen waarschijnlijk niet in de buurt van het huidige doel van de Fed zullen komen, of het zal in ieder geval veel pijn en tijd kosten voordat de inflatiecijfers dalen", aldus de marktkenner. De markt schat de kans op een renteverhoging door de Fed met 100 basispunten later deze maand nu in op 75 procent. Verder is het aandacht voor het cijferseizoen, dat net is begonnen. Marktkenners verwachten een gemiddelde winstgroei van 4,3 procent voor bedrijven in de S&P 500. Dit zou het traagste groeitempo zijn sinds het vierde kwartaal van 2020, volgens FactSet. Op macro-economisch vlak was er vanmiddag aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen, die met 9.000 aanvragen stegen tot een totaal van 244.000. Er was een stabiel niveau van 235.000 aanvragen verwacht. Verder stegen de Amerikaanse producentenprijzen in juni met 1,1 procent op maandbasis. Vooraf werd een stijging voorzien van 0,8 procent. De kernprijzen stegen met 0,3 procent. Hier was een stijging van 0,5 procent verwacht. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in juni met 11,3 procent en de kernprijzen met 6,4 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt donderdag licht. WTI-olie is 2 procent goedkoper en kost 94,65 dollar per vat. De euro/dollar handelt op 1,0009. Bedrijfsnieuws JPMorgan Chase heeft in het tweede kwartaal zijn winstdoelen gemist en stopt tijdelijk met het inkopen van eigen aandelen om zijn balans te versterken voor een verwachte economische recessie. Dat bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse zakenbank. JPMorgan Chase is met Morgan Stanley de eerste grote Amerikaanse zakenbank die het kwartaalcijferseizoen aftrapt. Morgan Stanley heeft in het afgelopen kwartaal de inkomsten en de winst zien dalen en bleef daarbij iets achter bij de verwachtingen van analisten. JPMorgan gaat donderdag een 3 procent lagere opening tegemoet en Morgan Stanley noteert voorbeurs een half procent lager. Intel heeft klanten verteld dat het de prijzen voor de meeste van zijn microprocessoren en andere chips later dit jaar gaat verhogen, meldde de Japanse zakenkrant Nikkei. Het aandeel daalt voorbeurs licht. Slotstanden De S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 3.801,78 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 30.772,79 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 11.247,58 punten. Bron: ABM Financial News

