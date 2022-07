Morgan Stanley ziet winst dalen

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft in het afgelopen kwartaal de inkomsten en de winst zien dalen en bleef daarbij iets achter bij de verwachtingen van analisten. Dat bleek donderdag bij de kwartaalcijfers van de zakenbank.



Morgan Stanley en JPMorgan trappen donderdag het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen af voor de grote banken in de Verenigde Staten.



Het aandeel Morgan Stanley daalde in de handel voorbeurs 1,8 procent na de publicatie van de cijfers. Sinds begin dit jaar verloor het aandeel al 24 procent aan waarde.



CEO James Gorman noemde de resultaten "solide", ondanks dat het marktklimaat het afgelopen kwartaal "het meest volatiele was dat we in geruime tijd hebben gezien."



De nettowinst daalde van 3,51 miljard tot 2,50 miljard dollar en de winst per aandeel daalde van 1,85 tot 1,39 dollar. Aangepast voor bijzondere posten was de winst per aandeel 1,44 dollar. Analisten hadden gemiddeld gerekend op 1,56 dollar.



De inkomsten daalden van 14,8 miljard dollar een jaar eerder tot 13,1 miljard dollar. De terugval was iets sterker dan de 13,4 miljard dollar die analisten gemiddeld hadden voorspeld.



De investment banking-tak zag de inkomsten kelderen van 2,38 naar 1,08 miljard dollar. De investment management-tak zag de inkomsten ook dalen van 1,70 naar 1,41 miljard dollar, evenals het wealth management-bedrijf, dat van 6,1 miljard naar 5,7 miljard ging.



Bij de divisie die zich bezighoudt met het begeleiden van aandelenemissies stegen de inkomsten van 2,83 miljard naar 2,96 miljard dollar. Bij de afdelingen obligaties en andere vastrentende waarden stegen de inkomsten zelfs sterk, van 1,68 miljard naar 2,50 miljard dollar.



De voorzieningen voor oninbare leningen stegen van 73 miljoen naar 101 miljoen dollar maar bleven daarmee zeer beperkt.

Bron: ABM Financial News