JPMorgan boekt minder winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft in het tweede kwartaal zijn winstdoelen gemist en stopt tijdelijk met het inkopen van eigen aandelen om zijn balans te versterken voor een verwachte economische recessie. Dat bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse zakenbank. JPMorgan Chase is met Morgan Stanley de eerste grote Amerikaanse zakenbank die het kwartaalcijferseizoen aftrapt. CEO Jamie Dimon zei dat de bank het in het tweede kwartaal goed heeft gedaan, maar dat de winst lager was dan een jaar eerder, toen de bank een zeer sterk kwartaal beleefde, met veel deals voor de zakenbank en stijgende aandelenmarkten. "De Amerikaanse economie blijft groeien en zowel de arbeidsmarkt als de consumentenbestedingen, en het vermogen van consumenten om te besteden, blijven gezond", zei Dimon, die echter ook wees op de "geopolitieke spanningen, hoge inflatie, afnemend consumentenvertrouwen en de onzekerheid hoe hoog de rente zal moeten worden..." Dimon noemde verder de uitdagingen van een verkrapping van de geldvoorraad "die nooit eerder vertoond is" door de Federal Reserve en andere centrale banken, met haar effecten op de liquiditeit op de mondiale markten en de sterke stijging van de prijzen van energie en voeding in het kielzog van de oorlog in Oekraïne. Al deze factoren zullen "zeer waarschijnlijk negatieve gevolgen hebben voor de wereldeconomie op enig moment in de toekomst." JPMorgan boekte afgelopen kwartaal een winst van 8,65 miljard dollar, tegen 11,95 miljard dollar een jaar eerder. Per aandeel daalde de winst van 3,78 naar 2,76 dollar. Analisten rekenden vooraf op 2,89 dollar. De omzet steeg licht, van 30,48 miljard naar 30,72 miljard dollar. Hier hadden analisten een sterkere toename voorzien tot 31,81 miljard dollar. De uitgaven van consumenten met creditcards stegen 15 procent, terwijl de zakenbank de fee-inkomsten met 54 procent zag dalen. De leningen aan zakelijke klanten stegen met 7 procent. Het aandeel daalde in de handel voorbeurs zo'n 3 procent. Bron: ABM Financial News

