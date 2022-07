Europese Commissie verwacht hogere inflatie eurozone Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie verwacht dit jaar een veel hogere inflatie in de eurozone, nu de Russische invasie van Oekraïne zijn economische tol eist. Dit bleek donderdag uit nieuwe economische ramingen uit Brussel. In mei ging de Commissie voor 2022 nog uit van een inflatie van 6,1 procent in de eurozone. Nu is dat 7,6 procent. Wel verwacht men dat de inflatie dit jaar piekt. Volgend jaar valt de inflatie in de eurozone terug tot 4,0 procent. In de voorjaarsramingen ging de Commissie nog uit van een inflatie van 2,7 procent in 2023. "De acties van Moskou verstoren de energie- en graanvoorziening, drijven de prijzen op en verzwakken het vertrouwen", zei eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni in een toelichting. De Russische invasie van Oekraïne oefent extra opwaartse druk uit op de energie- en voedselprijzen, die de wereldwijde inflatiedruk versterken, de koopkracht van huishoudens uithollen en een snellere monetaire beleidsreactie veroorzaken dan eerder werd aangenomen, aldus de Europese Commissie. De economie van de eurozone groeit dit jaar vermoedelijk met 2,6 procent en daarmee iets minder hard dan de groei van 2,7 procent die de Commissie in mei voorspelde. In 2023 groeit de economie volgens de nieuwe ramingen met 1,4 procent, waar eerder werd gerekend op 2,3 procent. "Omdat het verloop van de oorlog en de betrouwbaarheid van de gasvoorziening onbekend zijn, is deze voorspelling onderhevig aan grote onzekerheid en neerwaartse risico's", waarschuwde Gentiloni. Bron: ABM Financial News

