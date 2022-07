Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager omgeven door een marktsentiment dat vooral wordt bepaald door renteverwachtingen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,8 procent op 407,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 12.667,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 1,1 procent met een stand van 5.935,48 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,7 procent naar 7.105,12 punten. Volgens analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG blijven beleggers gefixeerd op de hoge inflatie. "De Amerikaanse Federal Reserve zou de teugels van het rentebeleid kunnen aanhalen. En stijgende rentevoeten zouden dan onvermijdelijk tot een recessie leiden", aldus Bouhmidi. Voor donderdag staan er voor de Verenigde Staten twee data op de agenda en dat zijn de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op een stabiele 235.000, en de producentenprijzen over juni, ingeschat op een stijging op maandbasis met 0,8 procent, gelijk aan de plus in mei. Olie noteerde donderdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 2,2 procent in het rood op 93,77 dollar, terwijl voor een september-future Brent 97,39 dollar werd betaald, een daling van 1,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0025. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0018 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0036 op de borden.



Bedrijfsnieuws Ericsson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar niet voldaan aan de analistenverwachtingen. De koers van het aandeel noteerde ruim 8,0 procent lager. De koersen van aandelen van halfgeleiders als Infineon, ASMI en ASML zaten in de lift na sterke kwartaalcijfers van sectorgenoot TSMC. Veel rode koersen in Parijs en Frankfurt, maar de uitslagen vielen relatief mee. Plussen waren op twee handen te tellen, en kwamen op de koers van het aandeel Zalando na niet boven het procent uit. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,0 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 3.801,77 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 30.772,79 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 11.247,58 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.