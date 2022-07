GeoJunxion maakt kaart voor Rode Kruis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion gaat een digitale kaart maken voor het Nederlandse Rode Kruis, waarmee eerstehulpverleners snel de locatie van een noodgeval kunnen vinden tijdens het vierdaagse festival Zwarte Cross. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. Het festival in Lichtenvoorde telt circa 220.000 bezoekers op een terrein van 280 hectare. Er zijn honderd vrijwilligers van het Rode Kruis op het terrein tijdens het festival, die bezoekers helpen met medische kwesties. Bron: ABM Financial News

