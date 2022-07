Valuta: euro nog altijd boven 1,00 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd boven de 1,00 dollar en lijkt daar voorlopig vrede mee te hebben.

"De markt probeert te wennen aan de nieuwe koers van de euro ten opzichte van de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Kort na de publicatie van de Amerikaanse consumentenprijzen over juni op woensdag dook de euro even onder het niveau van 1,00 dollar naar 0,9998 dollar, maar na een correctie tot 1,01 dollar lijkt het gevaar van een verder wegzakkende koers voor de Europese munt even geweken", aldus Van der Meer.

Wel kwamen diverse Amerikaanse marktpartijen na publicatie van de Amerikaanse inflatiedata met de verwachting naar buiten dat de Federal Reserve de rente in juli op basis van deze data nog wel eens met 100 basispunten zou kunnen verhogen. Binnen de Federal Reserve was de voorzitter van de Fed van Cleveland Loretta Mester daar nog niet voor te porren.

Voor donderdag staan er voor de Verenigde Staten twee data op de agenda en dat zijn de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op een stabiele 235.000, en de producentenprijzen over juni, ingeschat op een stijging op maandbasis met 0,8 procent, gelijk aan de plus in mei.

In de verwachting van Van der Meer zullen deze data normaal gesproken minder impact hebben dan consumentenprijzen. Vrijdag ligt dat anders met de publicatie van onder meer de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de industriële productie, in beide gevallen over juni.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent lager op 1,0019 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8464 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,5 procent tot 1,1838 dollar.