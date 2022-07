Tech aan kop in lichtrode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs verloor donderdagochtend licht terrein. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,4 procent tot 663,19 punten. Volgens analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG blijven beleggers gefixeerd op de hoge inflatie. Uit de laatste inflatiegegevens uit de Verenigde Staten, die op woensdag verschenen, blijkt volgens hem dat het gevaar van een recessie toeneemt. "Aandelen zouden dan het onderspit delven, terwijl de vastrentende effecten de begunstigden zouden zijn", aldus Bouhmidi. Bouhmidi zag dat beleggers geschrokken reageerden op de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag. Met 9,1 procent overtrof het inflatiepercentage niet alleen de verwachtingen, maar duidde het ook op een ononderbroken prijsstijging, aldus de analist. "De Amerikaanse Federal Reserve zou de teugels van het rentebeleid kunnen aanhalen. En stijgende rentevoeten zouden dan onvermijdelijk tot een recessie leiden", aldus Bouhmidi. De markt gaat momenteel uit van een renteverhoging van 75 basispunten bij het volgende Fed-rentebesluit op 27 juli. "Een beetje steun komt van de grondstoffenmarkten. De olieprijs blijft zich corrigeren en dat haalt de druk van de inflatieketel een beetje weg. Niettemin hangt de toekomstige gasvoorziening als een zwaard van Damocles boven de Europese beurzen", zo stelde de expert van IG. "Enerzijds heeft Moskou de touwtjes in handen gezien zijn grote afhankelijkheid van Russisch gas en kan het Westen hard worden getroffen door een onderbreking van de bevoorrading en anderzijds heeft Vladimir Poetin dringend geld nodig uit de verkoop van de benodigde grondstof." Investment manager Simon Wiersma van ING wees verder op "steun uit onverwachte hoek", wijzend op het rapport van OPEC+ woensdag, waarin wordt verwacht dat de vraag naar olie volgend jaar afneemt. Als gevolg dook de olieprijs ruim zeven procent omlaag. "Jammer voor de winst van oliebedrijven, maar wel goed nieuws voor consumenten de binnenkort tegen lagere tarieven zouden moeten kunnen tanken", aldus Wiersma. Vanochtend herstelde de olieprijs licht. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0027, grofweg het laagste niveau in twintig jaar. "Zorgen over de economie in de eurozone en het feit dat de ECB veel te laat is met het verhogen van de rente zijn redenen voor de lage eurokoers", aldus Wiersma. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won UMG 1,5 procent. ASMI en Besi stegen 1 tot 1,5 procent, na positieve kwartaalcijfers van sectorgenoot TSMC. Shell sloot de rij met een verlies van 2,0 procent, na een verdere daling van de olieprijs. In de AMX won Air France-KLM ruim 2 procent, ondanks stakingen bij dochter Transavia in Frankrijk. Transavia schrapt vandaag in Frankrijk een kwart van zijn vluchten als gevolg van stakingen, nadat op woensdag ook al de nodige vluchten werden geannuleerd. WDP verloor bijna 3 procent. In de AScX wonnen Avantium en Kendrion respectievelijk 2,0 en 4,0 procent. NSI gaf juist meer dan 2 procent prijs na cijfers. Nedap was de sterkste daler, met een verlies van 3,0 procent. Het lokaal genoteerde Renewi leverde bijna een procent in na een handelsupdate. Bron: ABM Financial News

