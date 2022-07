Prosus investeert in Detect Technologies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft deelgenomen aan een investeringsronde ter waarde van 28 miljoen dollar voor Detect Technologies. Dat maakte de internetinvesteerder donderdag bekend. Detect Technologie levert software in de cloud waarmee bedrijven industriële risico's automatisch beter zichtbaar kunnen maken en hun productiviteit kunnen verhogen. De software maakt gebruik van kunstmatige intelligentie. Significante mede-investeerders zijn Accel en Elevation Capital. Ook bestaande investeerders Shell Ventures, Bharat Innovation Fund en Bluehill Capitala deden mee. "Veiligheid voor frontlijnmedewerkers en productiviteit zijn grote onopgeloste mondiale problemen, met significante financiële en ESG-implicaties", zei Ahutosh Sharma van Prosus Ventures. "Detect heeft een fenomenale prestatie geleverd door zelflerende software te ontwikkelen die veiligheidsovertredingen bijna real-time detecteert." Bron: ABM Financial News

