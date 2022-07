'Verdere omzetgroei voor Randstad verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft over het tweede kwartaal een hogere omzet en hoger resultaat weten te realiseren. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus in aanloop naar de publicatie van het kwartaalbericht op dinsdag 26 juli voorbeurs. De omzet komt naar verwachting uit op 6.802 miljoen euro met een autonome groei per werkdag van 8,6 procent en een brutomarge van 20,5 procent. Het onderliggend operationeel resultaat (EBITA) komt volgens de analisten uit op 309 miljoen euro met een bijbehorende marge van 4,5 procent. Over het tweede kwartaal van 2021 kwam de omzet uit op 6.078 miljoen euro en de autonome groei op 38 procent op jaarbasis. In 2020 waren er nog sprake van lockdowns. De brutomarge bedroeg in het tweede kwartaal van 2021 19,5 procent, het EBITA-resultaat 250 miljoen euro en de bijhorende marge kwam uit op 4,3 procent. ING ziet in de consensus nog wel enige ruimte voor een kleine, positieve verrassing. Volgens ING gaat de aandacht onverminderd uit naar de outlook van de uitzender uit Diemen. ING verwacht dat deze met het oog op de gunstige ontwikkelingen in de Amerikaanse arbeidsmarkt wel in orde is. ING gaat uit van een omzet van 6.809 miljoen euro met een autonome groei per werkdag van 8,8 procent voor het tweede kwartaal, naast een EBITA van 307 miljoen euro en een marge van 4,5 procent. De brutomarge kan uitkomen op 20,5 procent. ING hanteert een koopadvies voor het aandeel Randstad met een koersdoel van 80,00 euro. De koers van het aandeel Randstad noteerde donderdag op een groen Damrak 0,9 procent hoger op 48,20 euro. Bron: ABM Financial News

