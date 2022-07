Beursblik: NSI meldt vertraging projecten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) De vertragingen bij de ontwikkelingsprojecten Vitrum en Laanderpoort zijn het voornaamste nieuws in de halfjaarcijfers van NSI. Dit oordeelde Degroof Petercam, dat verder geen verrassingen zag in de cijfers, maar wel het koersdoel neerwaarts bijstelde. De vertragingen worden echter ruimschoots goedgemaakt doordat de toekomstige maximale huur is verhoogd en het bestaande huurcontract in Laanderpoort is verlengd. ING heeft verzocht om de oplevering een jaar op te schuiven, van medio 2025 naar medio 2026, meldde NSI. Laanderpoort wordt ontwikkeld naast het hoofdkantoor van ING en zal voor een groot deel door ING worden gehuurd. Degroof Petercam denkt dat NSI aanzienlijke waarde kan creëren met zijn ontwikkelingspijplijn, gezien de stevige basis van de Nederlandse kantorenmarkt. Daarom is het aandeel voor Degroof favoriet in de vastgoedsector. Degroof Petercam heeft een koopadvies op NSI. Het koersdoel ging omlaag van 42,50 naar 40,00 euro. Het aandeel NSI stond na ruim een half uur handel donderdag XXX. Bron: ABM Financial News

