Beursblik: sterke prestaties Renewi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft een sterk eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2023 achter de rug. Dit oordeelde analist Joren Van Aken van Degroof Petercam donderdag. De analist is van mening dat het lopende boekjaar 2023 een transitiejaar zal zijn voor Renewi, door enkele grote investeringen in circulaire innovaties. Van Aken raamt de capex-investeringen op 64 miljoen euro, terwijl er mogelijk ook wat negatieve eenmalige posten zullen zijn. Volgend jaar zal de winstgevendheid van Renewi volgens Van Aken significant verbeteren, ondanks lagere grondstofprijzen. "De recyclingtrend zal dan echt tot uiting komen", aldus de analist. Van Aken noemde de huidige korting op het aandeel onterecht en handhaafde dan ook het koopadvies met een koersdoel van 12,10 euro. Het aandeel Renewi daalde donderdagochtend met 1,9 procent tot 8,93 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.