Renewi ziet resultaat oplopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2023 de omzet en het bedrijfsresultaat (EBIT) op jaarbasis zien toenemen. Dit maakt de afval- en recyclingspecialist donderdag bekend in een tussentijds handelsbericht over het kwartaal dat eindigde op 30 juni. De resultaten, die verder niet gespecificeerd werden, kwamen naar eigen zeggen overeen met de eigen verwachtingen. De kaspositie van de onderneming kwam eveneens overeen met de eigen verwachting, terwijl de schuld met 18 miljoen euro steeg naar 321 miljoen euro. De schuldratio noteerde op 30 juni onder de 1,5. De overname van Paro is volgens Renewi goedgekeurd door de relevante autoriteiten.



De transactie werd in de tweede helft van mei aangekondigd en waardeerde de specialist in het verwerken van bouw- en bedrijfsafval

op 67 miljoen euro, bij een omzet van 43 miljoen euro en een EBITDA van net geen 10 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.