Transavia schrapt opnieuw vluchten in Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Transavia schrapt in Frankrijk een kwart van zijn vluchten op donderdag als gevolg van stakingen, nadat op woensdag ook al de nodige vluchten werden geannuleerd. Dit liet een woordvoerder van de dochtermaatschappij van Air France-KLM donderdagochtend weten. De maatregel werd genomen na een staking van het cabinepersoneel. In totaal zal 75 procent van de geplande vluchten vandaag wel worden uitgevoerd. Op woensdag werd 15 procent van de vluchten al geschrapt vanwege de stakingen, die naar verwachting zeker tot zondag zullen doorgaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.