TSMC boekt recordwinst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TSMC heeft in het tweede kwartaal van dit jaar zijn nettowinst met 76 procent zien stijgen, dankzij een aanzienlijke omzetgroei en een fors hogere marge. Dat maakte het Taiwanese halfgeleiderbedrijf donderdag bekend. De grootste chipfabrikant ter wereld zei dat de nettowinst in het afgelopen kwartaal 237 miljard Taiwan dollars bedroeg, omgerekend circa 7,9 miljard euro, tegen 134 miljard een jaar eerder. Niet eerder boekte TSMC zo'n hoge winst in een tweede kwartaal. De winst viel ook hoger uit dan de gemiddelde verwachting van 221 miljard Taiwan dollars, volgens analisten die werden geraadpleegd door S&P Global Market Intelligence. De omzet steeg met 44 procent tot 534 miljard Taiwan dollar. De operationele winstmarge was 49,1 procent, een stijging met 10 procentpunt. De omzet uit smartphones steeg met 3 procent, terwijl de omzet uit chips met hoge rekenkracht 13 procent steeg. Noord-Amerikaanse klanten waren goed voor 64 procent van de totale omzet, net als een kwartaal eerder. Chinese klanten bestelden 13 procent van de omzet, tegen 11 procent in het voorgaande kwartaal. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.