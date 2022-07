Vergelijkbare huurinkomsten NSI stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het eerste halfjaar de huurinkomsten zien dalen door de verkoop van bezittingen, maar de vergelijkbare huurinkomsten stegen, hoewel de leegstand iets toenam. Dat bleek donderdag uit de halfjaarcijfers van het vastgoedbedrijf. De economische vooruitzichten zijn onzekerder dan ze in lange tijd zijn geweest, stelde CEO Bernd Stahli in een commentaar bij de cijfers, wijzend op de inflatie, stijgende rente, tekorten op de arbeidsmarkt, problemen in de aanvoerketens en zorgen over het toekomstige energie-aanbod. "Bij een mogelijke recessie zullen waarschijnlijk meer mensen terugkeren naar kantoor, maar bedrijven zullen waarschijnlijk ook kosten willen besparen en meer kantoorruimte willen afstoten." NSI boekte in het afgelopen halfjaar een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 19,5 miljoen euro. Dat is 13 procent minder dan vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 22,5 miljoen euro. De huurinkomsten daalden in het afgelopen halfjaar dan ook met 9 procent van 31,2 miljoen naar 28,3 miljoen euro. Het bedrijf wees zelf op de vergelijkbare bruto huurinkomsten, die juist stegen met 5 procent. Netto stegen de huurinkomsten op vergelijkbare basis zelfs met 8 procent. Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 7,8 miljoen euro positief, tegenover 11,7 miljoen euro positief in het jaar ervoor. Dat bracht het totale resultaat op 27,3 miljoen euro, tegen 34,2 miljoen euro een jaar eerder. De leegstand steeg van 5,9 naar 6,6 procent. De leegstand is geconcentreerd in slechts enkele gebouwen in Amsterdam, meldt NSI. De EPRA-winst per aandeel bedroeg 0,99 euro tegen 1,16 euro een jaar eerder. NSI handhaafde de verwachting dat de winst per aandeel dit jaar tussen 2,05 en 2,10 euro zal uitkomen. De waarderingen van het vastgoed stegen in deze periode met 0,5 procent en de schuldratio was "uitstekend" met 27,6 procent, aldus NSI. NSI wil een interim-dividend uitkeren van 1,04 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.