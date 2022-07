Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 45 punten voor de Duitse DAX, een plus van 32 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 21 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De Europese aandelenmarkten daalden woensdag, vanwege tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers. De Amerikaanse inflatie steeg in juni tot zijn hoogste niveau in 41 jaar. Op jaarbasis stegen de prijzen met 9,1 procent, tegen 8,6 procent een maand eerder, terwijl op maandbasis sprake was van een stijging met 1,3 procent op maandbasis tegen 1,0 procent in mei.

"De inflatiedata van vandaag hebben alle verwachtingen overtroffen en het lijdt geen twijfel dat de Fed nog agressiever zal zijn. Een inflatie van 9,1 procent maakt je ziek als consument en als centrale bankier. In de toekomst zullen we waarschijnlijk meer lawaai horen van Fed-functionarissen en marktverwachtingen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Beleggers bleven ook somber over de vooruitzichten voor de eurozone, aangezien de oorlog in Oekraïne de aardgasvoorziening van het continent bedreigt, een essentiële brandstof voor verwarming en energieopwekking.

Frankrijk en Duitsland bevestigden woensdag de voorlopige inflatiecijfers over juni. De Franse inflatie kwam in juni uit op 5,8 procent op jaarbasis. In Duitsland bedroeg de inflatie 7,6 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag eveneens bekend dat de industrie van de eurozone in mei meer dan verwacht produceerde.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verlaagde het koersdoel voor het aandeel ASMI van 445,00 naar 340,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De koers steeg in Amsterdam bijna 2,0 procent. ASML won circa 1,5 procent.

Daimler Truck was in Frankfurt de sterkste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van bijna 2,0 procent. Hannover Rueck steeg circa 0,7 procent. Mercedes Benz was de sterkste daler met een verlies van ongeveer 4,5 procent.

In Parijs steeg Pernod Ricard 1,5 procent. Airbus won circa 1,0 procent. BNP Paribas daalde 2,8 procent.

Euro STOXX 50 3.453.97 (-1,0%)

STOXX Europe 600 412,81 (-1,0%)

DAX 12.756,32 (-1,2%)

CAC 40 6.000,24 (-0,7%)

FTSE 100 7.156,37 (-0,7%)

SMI 10.904,85 (-1,5%)

AEX 665,91 (-0,7%)

BEL 20 3.719,41 (-0,5%)

FTSE MIB 21.286,33 (-0,9%)

IBEX 35 7.944,90 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

Het zwaartepunt lag woensdag bij de publicatie van Amerikaanse inflatiedata voorbeurs. De Amerikaanse inflatie steeg in juni tot zijn hoogste niveau in 41 jaar. Op jaarbasis stegen de prijzen met 9,1 procent, tegen 8,6 procent een maand eerder, terwijl op maandbasis sprake was van een stijging met 1,3 procent op maandbasis tegen 1,0 procent in mei.

"Nou, het [de inflatie] is in ieder geval geen 10 procent", zei econoom James Knightley van ING. De data bevestigen volgens de econoom een stijging van de rente van 75 basispunten tijdens de volgende beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Op macro-economisch vlak werd eveneens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,7 procent. De marktindex daalde van 305,3 naar 300,0 deze week.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag ging de aandacht uit naar het Beige Book van de Federal Reserve. De economische bedrijvigheid in de VS is sinds medio mei in een bescheiden tempo gegroeid, bleek uit het Beige Book.

Verschillende districten meldden echter dat ze in toenemende mate tekenen zagen van een afname van de vraag. Contacten in vijf districten maakten zich zorgen over een verhoogd risico op een recessie, zo bleek uit het rapport.

Net als in het vorige rapport waren de vooruitzichten voor de toenemende economische groei in de meeste districten negatief, waarbij diverse contacten een verdere verzwakking van de vraag in de komende zes tot twaalf maanden voorzien.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,5 procent, ofwel 0,46 procent, hoger op 96,30 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicatie geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen in juni.

Bedrijfsnieuws

Google gaat de rest van het jaar minder nieuwe mensen inhuren. In het tweede kwartaal nam het bedrijf nog 10.000 nieuwe medewerkers aan. Alphabet, het moederbedrijf van Google, daalde ruim 2,0 procent.

Delta Air Lines verloor bijna 5,0 procent na tegenvallende cijfers. Het bedrijf zag de kosten oplopen en belooft betrouwbaarder te worden, nadat het "te hard pushte" om de grote toename van vliegverkeer aan te kunnen.

Fastenal kwam ook voorbeurs met cijfers en verloor bijna 6,0 procent. Donderdag komen ook de eerste grote Amerikaanse banken met cijfers en komt het kwartaalcijferseizoen echt op gang.

S&P 500 index 3.801,78 (-0,5%)

Dow Jones index 30.772,79 (-0,7%)

Nasdaq Composite 11.247,58 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger.

Nikkei 225 26.666,36 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.296,59 (+0,4%)

Hang Seng 20.855,71 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0022. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0059 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0093 op de borden.

USD/JPY Yen 138,24

EUR/USD Euro 1,0022

EUR/JPY Yen 138,55

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Mei (Jap)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 TSMC - Cijfers tweede kwartaal (Tai)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers tweede kwartaal (VS)